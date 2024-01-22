Tokat'ta çocuk parkında istinat duvarı çöktü
Tokat'ta bir çocuk parkında istinat duvarı çöktü. Bu sırada parkta çocukların bulunmamasından dolayı büyük bir faciadan dönüldü
Giriş: 22.01.2024 - 10:46 Güncelleme: 22.01.2024 - 11:10
Tokat'ta, çocuk parkının istinat duvarı çöktü. Çökme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
DHA'nın haberine göre olay dün yaşandı. Parkın istinat duvarı bir anda çöktü.
Yağışlardan kaynaklandığı tahmin edilen çökme sırasında parkta çocuk bulunmadığı öğrenildi.
Tokat Belediyesi ekipleri çökme yaşanan parkta önlem aldı. Çökme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.