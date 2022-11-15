Çocuk parkına saldırı! Oyun aletleri yakıldı

DHA'nın haberine göre, kentte bulunan Musalla Parkı'ndaki oyun aletleri, gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi.

Kilis'te parkta bulunan çocuk oyun aletleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı. Belediye yetkilileri, suç duyurusunda bulundu.

Polis ekipleri, yangını çıkaran kişi ya da kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatırken, belediye yetkilileri de suç duyurusunda bulundu.