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        Haberler Gündem Güncel Çocuk parkı alevlere teslim oldu | Son dakika haberleri

        Çocuk parkı alevlere teslim oldu

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, çocuk parkındaki oyun grupları alev alarak yanıp, kullanılmaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 22:47 Güncelleme: 06.05.2025 - 22:47
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        Çocuk parkı alevlere teslim oldu
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        DHA'nın haberine göre; yangın, akşam saatlerinde 6 Şubat Mahallesi’ndeki 6 Şubat Parkı’nda meydana geldi. Parkta bulunan oyun grupları henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

        Alevler kısa sürede büyürken, ihbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede önlem alırken, yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangında yükselen alevler ve duman ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Oyun grupları kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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