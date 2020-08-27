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Musa Dinç tarafından yazılan ve Arı Sanat Yayınevi tarafından basılan "Gül ve Düşün" isimli çocuklara yönelik hikaye kitabındaki skandal ifadeler, vatandaşların büyük tepkisini çekti. Kitapta bir tilkinin ayıya tecavüz etmesi anlatılırken tecavüzü meşrulaştıran ifadelerin yer alması okuyanı şoke etti.

"KİTABIN SATIŞI DURDURULDU"

Olayın sosyal medyaya yansımasının ardından kitabı yazan Musa Dinç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erdemli bir davranış sergileyerek özür diledim, kitap satış dışı tutuldu. Yayınevi ve benim elimde olanları imha ettik. Hakaret ve küfürler suç teşkil ediyor. Beni tanıyan ve bilenler nasıl bir insan olduğumu bilir" dedi.

İŞTE TEPKİYE NEDEN OLAN O İFADELER

Dinç'in yazdığı ve tepki çeken satırlar şunlardı: (...) Kurnaz Tilki'nin aklından neler geçmiş acaba? Aklını tomografik süzgeçten geçirsek fena mı? 'Boz Ayı'dan çok çektim, öyle bir şey başına getireyim ki ömrü boyunca unutmasın. En iyisi tecavüz! Namusunu 5 paralık edeyim' fikri baskın çıkmış. (...) Japon yapıştırıcı ile yere yapıştırılmış gibi sıkışıp kalan Boz Ayı'nın son çırpınışları da yarar getirmemiş. Kurnaz Tilki çirkin emellerine kavuşmuş. Boz Ayı'nın bakireliği son bulmuş. (...) Gerdekten çıkmış damat misali gibi gerine gerine göğsünü kabartarak böğürtlenler arasından çıkmış...

"RAHATSIZLIK VERDİYSE TEKRAR ÖZÜR DİLERİM"

Dinç'in 'Zorunlu açıklama' başlığıyla dilediği özürde şu satırlar yer aldı: "Gül ve Düşün adlı masal, derleme kitabımın son masalı olan Nasır amca masalı, büyüklerimden derlediğim bir masaldır. Söz konusu masalda Tilki ile Ayı, Fabl konusunda tecavüz geçiyor diye neredeyse linç edileceğim. Bugüne kadar namusumla, şerefimle yaşadım. Bu kitap 2018'de basıldı. 2019 yılında biri hakkında olumsuz bir yorum yazdı. Hemen yayıncımla fikir birliğine giderek kitabı satış dışı tuttuk, kalan kitapları da imha ettim. Tilki, ayı meselesi üzerinden yıpratılmak isteniyor. Bunun için özür diledim, eğer rahatsızlık vermişse tekrar özür diliyorum.

"BENİMKİSİ BİR MASAL DERLEME"

Ben çok iyi niyetliyim, görüyorum ki insanlar art niyetlidir, hakaret yağdırıyorlar. Bir masal içindeki bir paragraf için millet fırtınalar estiriyor. Oysa bugün benim en mutlu günümdü. 19. kitabım çıktı. Dikkat ediyorum da bunun altında bir çapanoğlu vardır. Siz asıl hırsızlara, sapıklara bakın. Benimkisi bir masal derleme. Bir masal yüzünden toplumun ahlakı bozuluyorsa, ben toplumdan özür diliyorum."

BAKANLIK AÇIKLAMADA BULUNDU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklama ise şöyle denildi: "Bugün medyaya yansıyan söz konusu “hikaye kitabı” üzerinden Sayın Bakanımıza ve Bakanlığımıza yönelik ortaya atılan iddialar üzerine bir bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı yalnızca bünyesindeki ders kitaplarının onayını vermektedir. Medyaya yansıyan söz konusu içerik, “hikaye kitabı” kategorisindedir, Bakanlığımız yayın ve kontrol alanında değildir."