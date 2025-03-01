Çocuk kavgasına aileler karıştı: 8 gözaltı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, çocukların tartışmasına ailelerin de karışmasıyla sopa ve silahların kullanıldığı kavgada kurşunlar sokakta bulunan bir binaya isabet etti, 8 kişi gözaltına alındı
Kocaeli Dilovası ilçesinde çocuklar arasında çıkan tartışma, daha önceden aralarında husumet bulunan aileler arasında kavgaya dönüştü.
Sopa ve silahların kullanıldığı kavga sırasında silahtan çıkan kurşunlar, sokak üzerinde bulunan bir binaya isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kavga sona ererken, kavgaya karışan 8 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.