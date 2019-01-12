Çocuk güzellik kraliçesi JonBenet Ramsey'in ölümü ve 23 yıldır aydınlatılamayan cinayet hala gizemini korurken, tutuklu bir mahkumun itirafıyla aydınlatılabilir.

Ramsey'nin ailesinden fidye istenmiş, ancak aynı gün küçük kız evin bodrumunda ölü bulunmuş, üstelik mektubun da evde yazıldığı ortaya çıkmıştı. Cinayete kurban gittiği kesin olan Ramsey'nin ölümü hiçbir zaman aydınlatılamadı. Ailesinin tutarsız davranışları, şüpheleri üzelerine çekmelerine yol açmıştı. Kayıp kızını evde polis arama yaptığı sırada babası John Ramsey'nin bulması da dikkat çekmişti. Bunun üzerine baba John Benet'ten alınan DNA örnekleri milyonlarca kişi ile eşleştirildiği halde hiçbir şühlei bulunamamıştı.

2006'da eski bir öğretmen Mark Karr, "Küçük kızı ben öldürdüm" dedi ama yalan söylediği ortaya çıktı. Önceki gün savcıları harekete geçiren yeni bir gelişme yaşandı.

2 yıl önce çocuk pornosu bulundurmaktan tutuklanan 54 yaşındaki Gary Olivia'nın arkadaşına yazdığı mektupta "Biz kazaydı, ellerimden kaydı ve başını çarparak öldü" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Olivia'nın iddiası doğru çıkarsa JonBenet cinayeti 23 yıl sonra çözülmüş olacak. JonBenet cinayetine birden fazla kişinin karıştığı düşünülüyor.