07 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, salı günü akşam saatlerinde Büyükçekmece’de bulunan bir düğün salonunda yaşandı. İddiaya göre, S.T isimli 14 yaşındaki kız çocuğu aile büyüklerinin isteği üzerine 18 yaşındaki A.A ile evlendirilmek istendi. Ancak kızın ailesinden bazı akrabalar bu duruma karşı çıktı. Her türlü engellemeye karşı kızın babası daha önce aralarında söz kesilen aileye kızını vermek istedi. Damadın ailesi bir düğün salonuyla anlaşarak, düğün için tarih aldı.
ÇOCUK GELİNİN DÜĞÜNÜNE POLİS BASKINI
Kızın yaşının küçük olduğunu söyleyen akrabalar, babayı ikna edemeyince çareyi polise bildirmekte buldu. Küçük yaşta bir kızın evlendirildiğini bilgisini alan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğün salonuna baskın yaparak düğüne müdahale etti.
ÇOCUK GELİN VE DAMAT ÖNCE GÖBEK ATTI, SONRA PENCEREDEN KAÇTI
Düğün salonun dışında bulunanlar, polisin geldiğini görünce, hızlı bir şekilde salona girerek aileyi uyardı. Aile büyükleri ise müziği keserek karşılıklı oynayan çocuk gelin ve damadı odaya gönderdi. Büyük korku yaşayan çocuk gelin ve damat, daha sonra ise gelin odasının penceresinden atlayarak kaçtı. Yaklaşık 1 metrelik pencerenin camından kaçan gençlere damadın arkadaşı da eşlik etti.
BİR SAAT SONRA POLİS MERKEZİNE GELDİ
Polis ekipleri salona girdiği zaman gelin ve damadı bulamadı. İki tarafın anne ve babasını gözaltına alan polis ekipleri ifadelerine başvurmak adına aileleri polis merkezine götürdü. Polis merkezinde çocuklara ulaşılması istenen aile bireyleri gelin ve damadı arayarak çağırdı. Olaydan yaklaşık 1 saat sonra polis merkezine gelen gençler ifadeleri alınmak üzere Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.
AİLELER SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
İfade için polis merkezine götürülen aileler düğün yapmadıklarını, nişan yaptıklarını ileri sürerek, S.T.’nin 18 yaşını doldurunca evlendireceklerini söyledi. S.T.’nin üzerinde gelinlik olmasını ise “sembolik” olarak adlandıran aile tüm suçlamaları ret etti. Çocuk gelinin babası tarafından evlendirilmeye ikna edildiği iddia edildi. Ayrıca daha önce iki aile arasında evde gerçekleştirilen bir söz merasiminin de yaşandığı ve yine gelen bir ihbar üzerine polis ekiplerinin müdahale ettiği öğrenildi. Suçlamaları ret eden anne ve babalar bu ifadelerin üzerine serbest bırakıldı.
KAÇTIKLARI ANLAR KAMERALARDA
Polis baskını sonrasında büyük korku yaşayan çocuk gelin ve damadın pencereden kaçtığı anlar ise düğün salonunu güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, gelin ve damadın karşılıklı oynadığı sonrasında ise polis ekiplerinin gelmesiyle birlikte gelin odasının penceresinden kaçtıkları görülüyor.
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