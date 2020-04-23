Çocuk Filmleri Festivali bugün

Kültür ve Turizm Bakanlığı,TÜRSAK Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilecek Çocuk Filmleri Festivali, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yapılacak InstaLive ve YouTube yayınlarıyla başlayacak. Yerli ve yabancı uzun metraj çocuk filmleri, yarışma, atölye ve etkinlikleri çocukların evlerine ulaştıracak olan 16. Çocuk Filmleri Festivali'nin açılış galası internet mecraları üzerinden 23 Nisan saat 14'te yapılacak. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın açılış konuşmasını takiben, TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elif Dağdeviren'in çocuklara festivali anlatmasıyla başlayacak törenin sunuculuğunu oyuncu Ceren Benderlioğlu yapacak.

Berat Efe Parlar'ın vakfın Instagram hesabından canlı olarak gerçekleştireceği söyleşinin ardından program vakfın YouTube hesabı üzerinden devam edecek. Açılış konuşmalarının ardından ilk defa bir gösterimle sınırlı olarak 'Bizim Köyün Şarkısı' filmi çocuklarla buluşacak. Filmin yönetmeni Tuğçe Soysop ile genç oyuncuları Eda Döğer ve Esat Polat Güler ise gösterimden sonra filmle ilgili bir söyleşi gerçekleştirilecek. YouTube üzerinden canlı gerçekleştirilecek söyleşide, izleyiciler de konuklara sorularını yönlendirebilecek. Festivalin açılış galasının programı Murat Evgin'in çocuklara vereceği canlı konserle son bulacak. Canlı olarak yayınlanacak programlar TÜRSAK Vakfı'nın sosyal medya hesaplarından takip edebilecek. Ayrıca, açılış galasında çocukların kısa hikâyeleriyle katılacağı 'Filmimin Hikâyesi' yarışmasının tanıtımı ve çağrısı da yapılacak. Bu yarışma kapsamında kazanan hikâyeler kitaba basılacak ve bu hikâyeler arasından seçilecek bir film de kısa filme çekilecek.