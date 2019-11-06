06 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çocuk dizisi bu akşam 8. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerini; Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran, Ceyda Ateş Toplusoy, Kenan Acar, Nimet İyigün ve Mehmet Emin Güney’in paylaştığı, Çocuk dizisi bugünden itibaren her hafta Salı günleri ekranlarda oluyor. Çocuk dizisinden ayrıntılar haberimizde.
ÇOCUK 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
ÇOCUK 8. SON BÖLÜM ÖZETİ
Asiye, iyice köşeye sıkışmıştır.
Hasan, annesiyle yaşadığı hesaplaşma sonucunda babasının adının Ali olduğunu ve Hasan daha doğmadan önce adamın öldüğünü öğrenir. Bir kez daha yıkılmıştır… Ölü bir baba ve onu istemeyen bir annenin oğludur Hasan… O bu duyguyu hazmetmeye çalışırken.
Ali Kemal, annesi ve kardeşinin kendisinden habersiz bir belaya bulaştığından şüphelenmektedir. Hasan ve Murat Yavuz’un cinayeti üzerine konuşurlar… Hasan, Murat’ı suçlamayacağını söylerken Kadir ve Ferhat arkadaşlarının yokluğundan huzursuz olmaya başlamışlardır bile… Hasan, kardeşi Murat ve can dostları arasında kalmıştır. Bunu nasıl izah edeceğini düşünürken Kadir’ler Yavuz’un telefonun en son nerede göründüğünü öğrenir…
Akça, Hasan’a Efe’yi anlatacakken Ali Kemal ondan zaman ister… Sonuçta Hasan abisidir ve bu gerçek ortaya çıkmadan önce kardeş olmayı öğrenmeleri gerekmektedir. Ali Kemal istediği zamanı kazanırken bir taraftan da Efe’yi kaybetmemek için önlemler almaya çalışır. Hasan, Ali Kemal’in yemek teklifini kabul eder. Kardeşleriyle bir araya geleceği için heyecanlıdır… Üç kardeşin yemeği tatsız bir sürprizle noktalanırken, Hasan da yeni kavuştuğu kardeşlerinin aslında gerçek yüzlerini görecektir… Hasan’ın kardeş özlemi hapiste biterken, Akça’nın dünyası da alt üst olur. Gerçekleri bilen Emine olan bitenin şaşkınlığını yaşarken, ana kız Hasan’ın dedesi Ramazan’dan Asiye’nin geçmişine ait bir sırrı daha öğrenir.
Asiye, iyice köşeye sıkışmıştır… Oğlu Murat’ı işlediği suçtan koruduğunu düşünürken suçlanan diğer oğlu Hasan olmuştur.
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