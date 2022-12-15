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Çocuğunuzla kısa zamanda kaliteli vakit geçirmek mümkün! İşte çocukların dünyasına inmek için muhteşem öneriler

Özellikle son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz çocuklarla kaliteli vakit geçirmek ne anlama geliyor? Sanayi toplumunun gelişmesiyle birlikte çalışma hayatına katılan kadın sayısının artmasıyla evde çocuklarla geçirilen zaman oldukça kısıtlı bir hal alamaya başladı. Çocukların en temel ihtiyaçlarından olan duygusal doyumluluk ise bu noktada çok daha önemli bir hal alamaya başladı. Çocuğun duygusal ve düşünce gelişimi için kaliteli vakit geçirmek kavramı önemini daha da artırdı. Bunu sağlamak için öncelikle çocuğun fiziksel ve duygusal ihtiyaçları karşılamak gerekli. Evde geçirdikleri vakit kısıtlı olan ebeveynler ise kaliteli vakit geçirememek konusunda oldukça endişeli. Oysa kısa sürede bile çocuklarla kaliteli vakit geçirmek mümkün. İşte çocukların dünyasına inmek için muhteşem öneriler

Giriş: 15.12.2022 - 17:26 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Çocuk dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren anne ve babasının hem fiziksel hem de duygusal ilgisine ihtiyaç duyar. Karnını doyurmak, altını değiştirmek gibi fiziksel ihtiyaçlarının yanı sıra duygusal ihtiyaçlarının karşılanması da oldukça önemli. Anne babalar çocuklarıyla vakit geçirmenin sadece onlarla oyun oynamak olduğunu düşünde de esasen kaliteli vaktin sırrı çocuğun dünyasına inebilmekte gizli. Çocuklar yetişkinlerden çok farklı bir ruhsal boyut yaşarlar. Önemli olan burada çocukla ilgilenirken ya da oyun oynarken onun ruhuna dokunabilmektir. Peki, çocuklarla kaliteli vakit nasıl geçirilir? İşte çocukların dünyasına inmek ve ruhlarına dokunabilmek için muhteşem öneriler...

    Kaliteli vakit geçirmenin temel şartı; "Çocuğun yaşadığı ruhsal boyuta girmektir."

  • ÇOCUKLA KALİTELİ ZAMAN GEÇİRMEK NE DEMEKTİR?

    Çocukla birlikte geçirilen her anın dolu dolu olması, birlikte eğlenmek ve çocuğun zihinsel, fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimine destek olmak anlamına gelir. Yani vakit geçirmek ayrı, nitelikli vakit geçirmek ise apayrı şeylerdir.

  • Ebeveyn olarak gerek iş hayatı gerekse de ev hayatı ne kadar yoğun olursa olsun çocuğunuza vakit ayırmayı ihmal etmemelisiniz. Çünkü çocuğunuza ayırdığınız her dakika, onun dünyayı deneyimlemesine ve anlamasına yardımcı olur.

  • Burada en önemli olan şey ise yetişkinler çocuklarıyla oyun oynarken kendi işlerinden tamamen sıyrılıp o anı doyasıya yaşamaya adapte olmaktır. Çocuklar kaç yaşında olurlarsa olsun her daim anne-babalarından ilgi ve sevgi bekler. Her yaştaki çocuk için ilgi ve geçirilen zaman onun için önemli bir ihtiyaçtır. Bu süreçte birlikte neler yapılabileceği, yaşla birlikte değişse de, onunla gerçek bir kaliteli zaman için dikkat edilecek en önemli husus duygusal olarak birlikte olduğunuzu ona hissettirmek olmalı.

  • ÇOCUKLA KALİTELİ ZAMAN NASIL GEÇİRİLİR?

    Çocukla kaliteli vakit geçirebilmenin en önemli kilit noktasının onların ruhuna inebilmekte gizli olduğu unutulmamalıdır. Anne babaların hayat telaşesi içinde gerçeklik boyutundan sıyrılıp çocuklarının hayal dünyalarına erişebilmeleri gerekli.

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