Çocuğunuzla kısa zamanda kaliteli vakit geçirmek mümkün! İşte çocukların dünyasına inmek için muhteşem öneriler

Çocukla birlikte yapılabilecek aktiviteler olarak, çocuğun ilgi duyduğu şeyler yapılabilir. Örneğin, beraber yürüyüşe gitmek, piknik yapmak, oyun oynamak (kutu oyunları, evcilik vs.), birlikte spor yapmak (basketbol, voleybol vs.) olabilir. Böylelikle çocuk, ilgi alanlarının önemsendiğini, dolayısıyla kendisinin de önemsendiğinin farkına varır ve kendine olan güveni gelişir. Sevildiğini ve önemsendiğini hisseden çocuk kendine değer verir, dolayısıyla başkalarına da değer vermesi için ilk adım atılmış olur.