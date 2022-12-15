Çocuğunuzla kısa zamanda kaliteli vakit geçirmek mümkün! İşte çocukların dünyasına inmek için muhteşem öneriler

Burada en önemli olan şey ise yetişkinler çocuklarıyla oyun oynarken kendi işlerinden tamamen sıyrılıp o anı doyasıya yaşamaya adapte olmaktır. Çocuklar kaç yaşında olurlarsa olsun her daim anne-babalarından ilgi ve sevgi bekler. Her yaştaki çocuk için ilgi ve geçirilen zaman onun için önemli bir ihtiyaçtır. Bu süreçte birlikte neler yapılabileceği, yaşla birlikte değişse de, onunla gerçek bir kaliteli zaman için dikkat edilecek en önemli husus duygusal olarak birlikte olduğunuzu ona hissettirmek olmalı.