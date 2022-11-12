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Doğum günlerinde neden pasta keser ve mum üfleriz? Çok eski bir inanışı yaşatıyoruz!

Doğum günlerinde neden pasta keser ve mum üfleriz? Çok eski bir inanışı yaşatıyoruz !

Her doğum gününde pasta kesiyor ve mumları üflüyoruz. Peki ama neden? Aslında bu kültürün arkasında yüzyıllardır devam eden ilginç inanışlar yatıyor.

Giriş: 12.11.2022 - 05:12 | Güncelleme: ABONE OL

  • Doğum günü demek lezzetli pastalar demek. Bir doğum günü partisinin olmazsa olmazı olan pasta kesme ve mum üflemenin tarihsel geçmişi ise çok ilginç! Aslında bilmeden de olsa çok eski gelenek ve inançları yaşatıyoruz.

  • İlk olarak yönümüzü Antik Mısır'a çeviriyoruz. Antik Mısır'da doğum günü partileri yalnızca krallara özeldi ancak zamanla bu gelenek, Yunanlılara aktarıldı. 

  • Yunan mitolojisinde; her ayın altıncı gününde Artemis'e tapmak için yanan mumlarla süslenen bir pasta pişirilirdi. 

  • Antik çağlarda, insanlar doğum günlerinde kötü ruhlar tarafından ziyaret edildiğini düşünür ve onları kovmak için de mum yakarlardı.

  • Bu inanış, 18. yüzyılda Almanlar arasında da yaygınlaştı. Bir kişi, yeni bir yaş aldığında kötü ruhlardan korunması için oditoryum benzeri bir alana götürülürdü.  

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