İHA

İstanbul Kartal'da, kendisini gösterilmediği iddia edilen çocuğunu görmeye gitti eski kayınpederinin evinde bıçaklandı. Eski kayınpederinin bıçak darbesiyle ağır yaralanan Adnan Yılmaz kurtarılamadı.

İddiaya göre, Adnan Yılmaz, öğretmen olan eşinden boşandı. Fakat boşanmanın ardından eski karısı ve ailesi Yılmaz'a çocuğunu göstermedi. Eşiyle beraber olan çocuğuyla bir süre ayrı kalan Adnan Yılmaz, kendisine çocuğunu göstereceğini söyleyen eski kayınpederinin evine gitti. Ancak, Yılmaz ile eski kayınpederi ve kayınvalidesi arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmada kayınpeder, eski damadını bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Yılmaz'ın başka insanlara umut olması için organlarını bağışladı. Oğlunu görmek umuduyla gittiği eski kayınpederinin evinde çıkan tartışmada öldürülen Adnan Yılmaz'dan geriye oğluyla çekildiği fotoğraf ve videolar kaldı.

Öte yandan, eski damadını öldüren kayınpederin olayın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, daha sonra tutuklandığı öğrenildi.