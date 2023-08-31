Coca-Cola Türkiye'den “Yeniden Yaşam Projesi” ile esnafa destek

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Coca-Cola Türkiye, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin yaralarını sarmak için desteğini sürdürüyor. Coca-Cola Türkiye, depremin ilk gününden itibaren bölgeye yüzlerce TIR su desteği sağladı. Bölgede kurulan onlarca mutfak ile Ramazan ayı boyunca 5 ilde 1 milyon öğünün üzerinde yemek desteği, 5.000 haneye erzak desteği ve yine depremin ilk günlerinde Kızılay’a 30 milyon TL tutarında yardım gerçekleştirildi. Ayrıca deprem bölgesinde yaşayan 300 kız öğrenciye burs imkanı sağlandı. Coca-Cola Türkiye son olarak, Anadolu Vakfı ve Toktut Derneği iş birliğinde depremden etkilenen 4 ilde “Yeniden Yaşam Projesi” ile toplam 70 adet bakkal-market ve yeme-içme konteynerları üretip hibe edilmesini sağladı.

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“Yeniden Yaşam Projesi” ile deprem bölgesinde gelir kaynakları bakımından en kırılgan küçük iş kollarına (bakkal- büfe-mini restoran-kafe) altyapı desteği sağlanması ve böylece ekonomik olarak yeniden ayağa kaldırılması amaçlandı. Proje ile küçük işletme sahiplerinin aileleri ile birlikte sosyo-ekonomik durumlarının iyileştirilmesi, bölgede sürdürülebilir ekosistemin yeniden başlatılmasına katkı verilmesi hedeflendi.

Deprem bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin ekonomik hayata tekrar katılımlarının sağlanması için konteyner satış noktaları oluşturulmak üzere, temel donanımı olan raf, tezgah, soğutucu ve diğer ekipmanlar ücretsiz olarak sunuldu. Yeme-içmeye yönelik iş yerlerinde ise mutfak tezgâhları da yer alıyor.

70 KONTEYNER İŞ YERİ 4 İLDE DAĞITILDI

Coca-Cola Türkiye, 21 m2 kapalı alana sahip olarak üretilen konteynerların dağıtımını gerçekleştirdi. Hatay’da 21, Kahramanmaraş’ta 9, Adıyaman’da 16 ve Malatya’da 7 adet konteyner, bakkal-market ve yeme-içme noktası olarak kullanılmak üzere dağıtıldı. Ayrıca Hatay’da 5 Adıyaman’da 8 ve Malatya’da 4 adet konteyner, yeme-içme amaçlı kullanılmak üzere sahiplerine teslim edildi.