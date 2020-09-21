Coca-Cola ile İstanbul merkezli lüks sokak giyim markası Les Benjamins global iş birliği açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Coca-Cola’nın iş birliğine imza attığı ilk Türk markası olduğu belirtilen Les Benjamins, 1980 ve 1990’ların futbol modasından ilham alarak 'Les Benjamins x Coca-Cola' koleksiyonu oluşturacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Les Benjamins kurucusu ve kreatif direktörü Bünyamin Aydın, "6 yaşında Neuss-Almanya’da oynamaya başladığımdan beri, futbolla hep iç içe büyüdüm. Coca-Cola x Les Benjamins koleksiyonunu hazırlarken Coca-Cola’nın vintage reklamlarından ve futbol tarihinden ve Maradona, Pele, Beckenbauer gibi ikonlardan ilham aldım. Markanın DNA’sı haline gelen imza halı deseni, futbol kültürü ve terzilik detaylarının bir araya geldiği bir koleksiyon ortaya çıktı" dedi.

Verilen bilgiye göre, Les Benjamins x Coca-Cola iş birliğinden doğan hazır giyim koleksiyonunda, 1970, 80 ve 90’ların ikonik futbol formalarından ilham alan polo yaka t-shirtler, kapüşonlu sweatshirtler, halı desenli şort ve eşofmanlar, jeanler, kargo pantolonlar, kot şortlar, blazer ceketler, crop toplar, elbise ve etekler yer alıyor.

Les Benjamins X Coca-Cola koleksiyonunun 21 Eylül Pazartesi gününden itibaren Les Benjamins Nişantaşı mağazası, www.lesbenjamins.com , Beymen Zorlu Center ve Beymen İstinye Park mağazalarında, Kasım ayından itibaren de Dubai ve Riyadh’da iş birliğine özel açılacak pop up mağazalarda satışa sunulacağı kaydedildi.