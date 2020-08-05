HABERTURK.COM

Tüm dünyada yaşanan Kovid-19 salgını nedeniyle, Nisan ayından itibaren, Türkiye dahil, tüm dünyada pazarlama iletişim faaliyetlerine bir süre ara vererek, kaynaklarını toplumsal ihtiyaçlar ve pandemiden etkilenen yeme-içme sektörünün desteklenmesine aktaran Coca-Cola, Ağustos ayı itibariyle yeni pazarlama iletişimi kampanyasını başlattığını duyurdu.

"Aç Kendini Hayata" sloganıyla tüketiciye seslenen şirketin, Türkiye'de de yıl boyunca bir çok mecrada kampanya iletişimini sürdüreceği öğrenildi.

Yapılan açıklamaya göre, pandeminin hayatımızda yarattığı değişikliklerle birlikte ortaya çıkan yeni değerleri keşfetmemizi, farkına varmamızı destekleyen kampanya, ödüllü sanatçı George The Poet tarafından Coca-Cola için özel olarak kaleme alınan manifestoyu temel alıyor.

Değişim ve elimizdeki değerleri takdir etme üzerine yazılmış olan manifestonun, "değişime açık olmaya", her şeye yeni bir açıdan bakmayı bu "yeni normalde" yeni fırsatları keşfetmeyi anlattığı kaydedildi.

Coca-Cola'nın Global kampanyası "Aç Kendini Hayata" hakkında Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya İş Birimi Pazarlama Direktörü Elif Kaypak şunları söyledi, "Kampanya, normale geri dönmek yerine, değişime açık olmaya, sahip olduğumuz değerlere yeni bir açıdan bakarak, hayatımızı nasıl daha iyi bir hale getirebiliriz düşüncesini vurguluyor. Kampanya, aynı zamanda, kapılarını müşterilerine yeniden açan kafe ve restoranlardan oluşan yeme-içme sektörüne tanıtım desteği başta olmak üzere, bu zor dönemde, sektöre destek olmayı da kapsıyor" dedi.