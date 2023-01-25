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Co-one Maxis liderliğinde 640 bin euro yatırım aldı

2021 yılında kurulan yapay zekâ girişimi Co-one, İş Bankası’nın ana yatırımcısı olduğu Maxis Yenilikçi Fon liderliğinde 640 bin euro yatırım aldı

Giriş: 25.01.2023 - 10:59 | Güncelleme: ABONE OL
Co-one'a 640 bin euro yatırım aldı
HABERTURK.COM

Yerli girişim Co-one, Maxis liderliğinde 640 bin euro yatırım aldığını bildirdi.

İş Bankası’nın ana yatırımcısı olduğu Maxis Yenilikçi Fon liderliğinde 640 bin euro yatırım alan girişim, Avrupa yapay zekâ pazarında etiketleme alanında kilit isimler arasında yer almayı hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre, Mert Menekşe ve Ataberk Arman Kayhan tarafından 2021 yılında kurulan ve İş Bankası’nın girişimcilik programı Workup’tan 2022 yılında mezun olan girişim, çalıştığı firmalara yapay zekâ ekiplerinin ihtiyaç duyduğu görsel, video ve metin verileri için hızlı, doğru ve güvenilir etiketleme çözümleri sunuyor.

Co-one, sahip olduğu yönetim paneli ile firmalar için veri etiketleme süreçlerini yönetmelerini sağlarken, Kovan App ile etiketleme sürecinde yer alan 3 bin 500’den fazla kullanıcıya oyunlaştırılmış veri etiketleme aktiviteleri ile gelir elde etme imkânı da sağlıyor.

İlk yatırımını 2021 yılında alan Co-one, aylık veri etiketleme hacmini 2022 yılı içerisinde 9 kat artırırken, aynı zamanda Avrupa pazarında ilk müşterilerini kazanmaya başladı.

Girişim, Maxis Yenilikçi Fon liderliğinde aldığı 640 bin euro tutarındaki yatırımın da katkısıyla halen hizmet verdiği 30’un üzerindeki müşteri sayısını hızla artırmayı ve Avrupa yapay zekâ pazarında etiketleme alanında kilit isimlerden biri olmayı hedefliyor.

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