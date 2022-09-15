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Cluj Sivasspor maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Cluj Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Cluj Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi Başakşehir ile temsil eden Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, G Grubu'ndaki ikinci maçında Romanya'da Cluj ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Gruptaki ilk maçında sahasında Slavia Prag ile 1-1 berabere kalan temsilcimiz, Cluj karşısında ilk 3 puanına ulaşmak istiyor. Peki, Cluj Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?

15.09.2022 - 09:55 | Güncelleme: ABONE OL

  • Cluj Sivasspor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Sivasspor, gruplardaki ilk 3 puanı için güçlü Romanya ekibi Cluj karşısına çıkıyor. İşte, futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği maçla ilgili bilgiler...

  • CLUJ SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

    Cluj Sivasspor maçı bu akşam saat 19:45'de başlayacak.

  • CLUJ SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Cluj Sivasspor maçı TV 8,5'dan canlı olarak yayınlanacak.

  • SİVASSPOR'UN MUHTEMEL İLK 11'İ

    Muammer Yıldırım, Robin, Goutas, Caner, Uğur, Ulvestad, Hakan Arslan, Kerem Kesgin, Erdoğan Yeşilyurt, Leke James, Gradel.

  • Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Hollanda Futbol Federasyonundan Allard Lindhout görev yapacak.

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