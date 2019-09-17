17 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor... Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları futbolseverler tarafından merak konusu oldu.
Süper Lig şampiyonu olarak Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde eden sarı-kırmızılı ekip, yedinci kez eleme oynamadan "Devler Ligi" gruplarına dahil oldu. İşte Club Brugge Galatasaray maçına dair ayrıntılar...
CLUB BRUGGE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında 18 Eylül Çarşamba günü saat 19.55'te deplasmanda Belçika'nın Club Brugge ekibi ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
BELHANDA SAKAT
Galatasaray'da Club Brugge maçı öncesi Younes Belhanda'nın sakatlığı bulunuyor.
Sarı-kırmızılı takımın Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada yüzüne darbe alan Belhanda, çenesindeki kırık nedeniyle ameliyat edilmişti.
GALATASARAY'IN KAMP KADROSU BELLİ OLDU
Galatasaray kafilesi, öğle saatlerinde uçakla Belçika'ya hareket edecek.
Sarı-kırmızılı takımın, Club Brugge maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christin Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.
THY GALATASARAY'A SPONSOR OLDU
Galatasaray Futbol Takımı'nın bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı maçların forma sponsoru oldu.
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yapılan anlaşma çerçevesinde sarı-kırmızılı takım bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda THY logolu forma ile boy gösterecek.
GALATASARAY "DALYA" DEMEK İÇİN SAHADA
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında 18 Eylül Çarşamba günü Belçika'nın Club Brugge takımına konuk olacak Galatasaray, rakibinin karşısına galibiyette "Dalya" demek için çıkacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 28 GALİBİYETİ VAR
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 110 karşılaşmada 28 galibiyet elde etti. Galatasaray, Club Brugge'u yendiği takdirde Avrupa kupalarındaki "Dalya"yı da Şampiyonlar Ligi'nde başarmış olacak.
Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki 35 karşılaşmada 12 galibiyeti bulunan sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 24 karşılaşmanın 17'sini kazandı.
Kupa Galipleri Kupası'ndaki 32 maçta rakiplerine 12 kez üstünlük sağlayan Galatasaray, eski adı UEFA Kupası olan UEFA Avrupa Ligi'nde de 77 karşılaşmada 29 galibiyet elde etti.
Tarihinde bir kez Süper Kupa mücadelesine çıkan Galatasaray, bu maçı da kazanmayı başardı.
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