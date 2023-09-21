Club Brugge-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, D Grubu ilk maçında Belçika'nın Club Brugge takımına konuk olacak. Siyah-beyazlılar, zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılıp Avrupa'daki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Peki, Club Brugge-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ve tüm detaylar haberimizde...
- 1
Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'da moral arıyor. Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Belçika'nın Club Brugge takımına konuk olacak. Beşiktaş, Belçika'dan puan veya puanlarla dönüp tarihinde ilk kez yer aldığı Konferans Ligi grubuna iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
- 2
UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Beşiktaş, sırasıyla Arnavutluk'un Tirana, Azerbaycan'ın Neftçi ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımlarını eleyerek gruplarda oynama hakkı aldı. Siyah-beyazlılar, D Grubu'nda Club Brugge'ün yanı sıra İsviçre ekibi Lugano ve Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile mücadele edecek.
- 3
BEŞİKTAŞ TAM KADRO
Siyah-beyazlı ekipte Club Brugge maçı öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Yeni transferlerden Eric Bailly'nin teknik direktör Şenol Güneş'in tercih etmesi halinde kadroya dahil edilmesi bekleniyor. Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş ve Gökhan İnler ise UEFA kadrosunda yer almıyor.
-
- 4
CLUB BRUGGE-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Club Brugge ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak. Jan Breydel Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek.
- 5
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
- 6
MERT GÜNOK
-
- 7
ROSIER
- 8
AMARTEY
- 9
COLLEY
-
- 10
MASUAKU
- 11
AMIR HADZIAHMETOVIC
- 12
GEDSON FERNANDES
-
- 13
OXLADE-CHAMBERLAIN
- 14
MULEKA
- 15
CENK TOSUN
-
- 16
ABOUBAKAR