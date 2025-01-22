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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Club Brugge: 0 - Juventus: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Club Brugge: 0 - Juventus: 0 | MAÇ SONUCU

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Juventus, deplasmanda Club Brugge'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Juventus puanını 12'ye, Club Brugge ise 11'e yükseltti. Siyah Beyazlılar'da forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 66. dakikada oyuna dahil oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 01:03 Güncelleme: 22.01.2025 - 01:03
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        Juventus, Club Brugge'le berabere!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Club Brugge ile Juventus karşı karşıya geldi. Jan Breydel'de oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.

        İtalyan ekibinde top koşturan milli futbolcu Kenan Yıldız, 66. dakikada oyuna girdi.

        Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 12'ye, Club Brugge ise 11'e çıkardı.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Siyah Beyazlılar, evinde Benfica'yı ağırlayacak. Belçika temsilcisi Club Brugge, Manchester City'e konuk olacak.

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