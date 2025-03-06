Cleveland Cavaliers, play-off'u garantiledi!

NBA'ye 8 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda konuk ettiği Miami Heat'i 112-107 yenen Cleveland Cavaliers, üst üste 12. maçını kazandı. Cavaliers, 2024-2025 sezonunda play-off vizesi alan ilk takım olma başarısı gösterdi.

Ev sahibi takımda Donovan Mitchell 26 sayı, Darius Garland da 15 sayı ve 10 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Konuk ekipte Bam Adebayo'nun 34 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

PAYTON PRITCHARD VE DERRICK WHITE İKİLİSİNDEN REKOR

Boston Celtics, Portland Trail Blazers'ı konuk ettiği maçtan 128-118 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte Payton Pritchard ve Derrick White, toplamda 84 sayı üreterek galibiyetin mimarı oldu. Müsabakada Payton Pritchard 43, Derrick White ise 41 sayıyla oynadı.

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Pritchard ve White, bir maçta 40'ardan fazla sayı atan ilk Boston Celtics ikilisi olarak tarihe geçti.