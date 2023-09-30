Clermont : 0 - PSG: 0 | MAÇ SONUCU

REKLAM advertisement1

Ligue 1'de 7. hafta maçında PSG, deplasmanda Clermont ile karşı karşıya geldi.

Stade Gabriel Montpied'de oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla PSG 4. kez puan kaybı yaşadı. Clermont ise ligde ikinci puanını aldı.

Şuana kadar 12 puan toplayan Luis Enrique'nin öğrencileri, bir sonraki haftada Rennes'e konuk olacak. Clermont ise Montpellier deplasmanına gidecek.