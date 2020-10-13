Cıvıklı pide nasıl yapılır? Hamurunun yumuşacık olması ile ünlü olan cıvık pide Kayser'nin Develi ilçesine ait bir pide.
CIVIKLI PİDE İÇİN GEREKEN MALZEMELER
Cıvıklı pidesi (6 adet için)
700 gr kuzu boşluğu
2 orta boy çok ufak doğranmış kuru soğan
5-6 adet sivri biber incecik doğranacak
4-5 adet çekirdeği çıkarılmış domates
4, 5 su bardağı un
1 su bardağı + 3/4 (bir yarım+bir çeyrek) su bardağı ılık su
30 gr yaş maya
1 yemek kaşığı toz şeker
2 çay kaşığı tuz
CIVIKLI PİDE TARİFİ
Hamuru mayalayalım maya, ılık su ve şekeri yoğurma kabına alalım.
Mayanın kabarmasını bekleyelim daha sonra unu tuzu ekleyip hafif ele yapışı bir hamur elde edip üzerini kapatıp yaklaşık bir saat iki katına çıkana kadar üstü kapalı bekletelim.
Bu arada eti için gerekli olan ve ince ince doğranan yeşil biber, domates ve kuru soğanı et ile karıştırıp harmanlayalım. Hamur mayalanınca 6 adet beze yapalım.
Her beze için merdane yardımı ile açıp pide şeklini verelim. Mümkün olduğunca ince açılacak. Fırını alt -üst ayarda yarım saat çalıştıralım.
Çalıştırmadan önce içine bir kaba sıcak su koyalım.
Fırın tepsisinin içine yağlı kağıt serip açtığımız hamuru (içine 3 adet sığıyor) yerleştirip kıymalı harcımızı yerleştirelim.
Fırın yarım saat sonunda dereceyi 200’e düşürün yine sadece alt üst konumda açık şekilde 15 dakika pişirin.
Süre sonunda pidenin altları pişmez ise bir beş dakika fırının bu sefer sadece alt açık olacak şekilde pişirin. Sıcakken dilimleyin maydanoz ve közlenmiş biber ile servis yapın.
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