REKLAM advertisement1

Ağır ve gümüşi bir elementtir. Günümüzdeki kullanım alanları çok yönlüdür. Asıl kullanım alanını tıbbi amaçlar oluşturmaktadır. Ayrıca civa çok iyi bir ayrıştırıcıdır. Gümüş, altın, sodyum, kalay ve çinkonun ayrıştırılmasında kullanılmaktadır. Civa nedir? Nerelerde kullanılır? Türkiye’de nereden çıkarılır? Civa madeni kullanım alanları nelerdir? Nerede kullanılır ve civa madeni ne işe yarar? İşte, detaylar.

Civa Nedir?

Kimyasal bir element olan civa, normal sıcaklıkta buharlaşma özelliğine sahiptir. Ayrıca civa amalgam alaşımların kaynağıdır. Bu amalgam alaşımlar genellikle dişçilik alanında dolgularda tercih edilmektedir. İyi bir elektrik iletkenidir. Bu sebeple Vakum tulumbalarında, redresörlerde ve floresan lambalarda kullanımı tercih edilmektedir. Milattan önce 1500’lü yıllara uzanan tarihiyle civa, değerli ve pahalı bir maddedir. Çin, üçte iki küresel payla en büyük civa üreticisi ülkedir.

REKLAM

Civa Nerelerde Kullanılır?

Civa; gerek alaşımları gerekse bileşimleriyle diğer madenlerden arasında dikkat çekici bir konumda yer almaktadır. Cıva madeni nem ve sıcaklık ölçer olarak da kullanılmaktadır. Altın ve gümüş üretimi bir diğer civanın faydalanıldığı alanlardır. Civa kullanım alanı olarak geniş bir skalaya sahiptir. Çevresel ve endüstriyel kullanımın yanı sıra yiyeceklerde de kullanılmaktadır. Otomobil parçaları, piller, flüoresan ampuller, tıbbi ürünler, termometreler ve termostatlar, kullanıldığı diğer alanlardır.

Civa Türkiye'de Nereden Çıkarılır?

Merak edilen sorulardan biri de civanın ülkemizde nereden çıkarıldığıdır. Civa, Türkiye’de Konya, İzmir, Manisa ve Uşak çevresinden çıkarılmaktadır. Kullanım alanları çok çeşitli olup tarihi eski çağlara kadar uzanmaktadır. Cıva; Yunanlılar, Romalılar, Çinliler ve Hindular tarafından biliniyordu. Öyle ki civayı ilaçtan tılsıma kadar pek çok alana dâhil etmişlerdir.

REKLAM

Civa Madeni Kullanım Alanları

Civanın geniş kullanım alanlarına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Kolayca buharlaşan civa bir yıla kadar atmosferde kalabilir. Birçok karakteristik özelliği vardır. Yer kabuğunda oldukça nadir bulunan bu elementin başlıca kullanım alanları şunlardır:

Kimya endüstrisinde katalizör olarak

Pillerde

Flüoresan lambalarda

Termometre ve barometrelerde

Elektrikli aygıtlar

Boyalar

Kozmetik ürünler ve ilaçlar

Tarım alanları

Dişçilik

Keçe üretiminde

Kuyumculuk sektörü

Ayna üretimi

Buharlı lambalar

Civa Nerede Kullanılır?

Civa elementinin ne olduğu kadar kullanım alanları da merak edilmektedir. Civa elementinin kullanım alanları çeşitlilik göstermektedir. Tahmin edeceğiniz detayların ötesinde kullanım alanlarına sahiptir. Diş dolgusu olarak kullanımı başta olmak üzere civa, bazı elektrik devrelerin yapımında, buharlı lambalarda ve tıbbi aletlerde kullanılmaktadır. Civa, ‘zincifre’ adı verilen kırmızı bir madenden elde edilir. Tıpta özellikle deri hastalıkları ve pas önleyici olarak kullanılmaktadır. Civa kuyumculuk sektöründe, dolgu yapımında, tarımda, sabun ve kremlerde ve tıbbi alanlarda kullanılmaktadır. Ayrıca civa sülfit boyaları dövme boyalarında kullanılan kırmızı renklendirici maddelerden biridir.

Civa Madeni Ne İşe Yarar?

Civa, uygarlık tarihinde kötü ruhları kovma ve hastalıkları iyileştirme gücüyle adından söz ettirmektedir. Civa içeriğinde 25’ten fazla mineral bulundurur. Civa birikintileri küçük ve düzensizdir. Civa yabani ot büyümesini engellemek için tarımsal faaliyetlerde kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra dermatolojik ürünlerde, katalizör olarak, elektrikli cihazlarda, diş boşluklarını onarmak için de kullanılmaktadır. Ayrıca bazı elektrik devre anahtarlarının yapımında da civadan faydalanılır. İnsanlar civayı; çevresel ortamdan ve yiyeceklerden almaktadır. Hem dünya genelinde hem de ülkemizde geniş bir kullanım alanına sahiptir.