Ciro Immobile'den flaş paylaşım!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı ve galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Siyah-beyazlılarda maça yedek başlayan Ciro Immobile, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından tercih edilmedi ve mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

35 yaşındaki santrfor karşılaşma sonrası kişisel sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Altın ayakkabıyla olan fotoğrafı paylaşan Immobile, "Telefon, bu mücevheri anılardan çıkardı." ifadelerini kullandı.

SERDAL ADALI: AYRILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde bir canlı yayına konuk olmuş ve "Immobile gelecek sezonun parasını alıp gitmek istemez, o karakterde değil. Aldığımız geri dönüşlere göre Immobile'nin sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.