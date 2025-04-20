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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ciro Immobile'den flaş paylaşım! - Beşiktaş Haberleri

        Ciro Immobile'den flaş paylaşım!

        Son olarak Beşiktaş'ın Göztepe ile oynadığı maçı yedek kulübesinde tamamlayan İtalyan golcü Ciro Immobile, maçın ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 00:56 Güncelleme: 20.04.2025 - 00:56
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        Immobile'den flaş paylaşım!
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        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı ve galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

        Siyah-beyazlılarda maça yedek başlayan Ciro Immobile, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından tercih edilmedi ve mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

        MAÇ SONU FLAŞ PAYLAŞIM

        35 yaşındaki santrfor karşılaşma sonrası kişisel sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Altın ayakkabıyla olan fotoğrafı paylaşan Immobile, "Telefon, bu mücevheri anılardan çıkardı." ifadelerini kullandı.

        SERDAL ADALI: AYRILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde bir canlı yayına konuk olmuş ve "Immobile gelecek sezonun parasını alıp gitmek istemez, o karakterde değil. Aldığımız geri dönüşlere göre Immobile'nin sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

        Bu sezon Beşiktaş adına 36 maçta forma giyen deneyimli forvet, 15 gol - 3 asistlik performans sergiledi.

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