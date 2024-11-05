Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Çirkin' yeni sezonda Zorlu PSM'de

        'Çirkin' yeni sezonda Zorlu PSM'de

        Firuze Engin'in yazdığı, Güray Dinçol'un yönettiği, başrollerini Nihal Yalçın ve Onur Berk Arslanoğlu'nun paylaştığı "ÇİRKİN" tiyatro oyunu, yeni sezonda BKM organizasyonu ile Zorlu PSM'de tiyatroseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 11:08 Güncelleme: 05.11.2024 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Çirkin' yeni sezonda sahnelere dönüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geçen sezon kapalı gişe oynanan, anlatı tiyatrosu ile dijital enstalasyonu birleştiren ve izleyiciyi çevreleyen yenilikçi bir deneyim olarak tasarlanan 'Çirkin' tiyatro oyunu, Anadolu gelenek ve masallarından ilham alan gerçeküstü bir ihanet hikâyesi anlatıyor.

        Firuze Engin’in yazdığı, Güray Dinçol’un yönettiği, başrollerini Nihal Yalçın ve Onur Berk Arslanoğlu’nun paylaştığı 'Çirkin' 2024-2025 sezonunda BKM organizasyonu ile 16-17 Kasım ve 6-7 Aralık tarihlerinde Zorlu PSM Sky Lounge’da tiyatroseverlerle buluşacak.

        Birçok farklı teatral stilden esinlenen oyunculuk yapısı ve reji biçemini çağdaş tiyatro enstrümanları ile buluşturan oyun, masalsı ve mistik evrenini teknolojinin olanaklarıyla birleştiren özgün bir sahne dili yaratıyor. Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu aracılığıyla yapım destek fonu tarafından desteklenen oyun, Kaleidoscope Fonu Dönüşüm Geliştirme Ödülü kazanmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zorlu PSM
        #çirkin
        #nihal yalçın
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        'Baba bir şey yapmaz' diyordu, sonunda yaptı
        'Baba bir şey yapmaz' diyordu, sonunda yaptı
        Dünürünü ensesinden vurup öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Dünürünü ensesinden vurup öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        ABD'de son durum nedir?
        ABD'de son durum nedir?
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Silahla başından vuruldu! Ölü taklidi yaparak kurtuldu!
        Silahla başından vuruldu! Ölü taklidi yaparak kurtuldu!
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        Icardi , alyansı attı
        Icardi , alyansı attı
        Engelli oğlunu gezdirirken hayatını kaybetti!
        Engelli oğlunu gezdirirken hayatını kaybetti!
        Deplasman canavarı Fenerbahçe!
        Deplasman canavarı Fenerbahçe!
        İstanbul'da kan donduran cinayet: İş insanı, ortağı tarafından öldürüldü
        İstanbul'da kan donduran cinayet: İş insanı, ortağı tarafından öldürüldü
        Immobile'nin yokluğunda gözler gençlerde!
        Immobile'nin yokluğunda gözler gençlerde!
        22 milyon TL'lik kuyumcu vurgununda ifade ortayı çıktı!
        22 milyon TL'lik kuyumcu vurgununda ifade ortayı çıktı!
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        2025'te MTV ne kadar olacak?
        2025'te MTV ne kadar olacak?
        Vergi dilimi ne kadar artacak?
        Vergi dilimi ne kadar artacak?
        ABD ilk kadın başkanını seçecek mi?
        ABD ilk kadın başkanını seçecek mi?
        Trump ve Harris son kez destekçileriyle buluştu
        Trump ve Harris son kez destekçileriyle buluştu
        Habertürk Anasayfa