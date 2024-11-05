'Çirkin' yeni sezonda Zorlu PSM'de

Geçen sezon kapalı gişe oynanan, anlatı tiyatrosu ile dijital enstalasyonu birleştiren ve izleyiciyi çevreleyen yenilikçi bir deneyim olarak tasarlanan 'Çirkin' tiyatro oyunu, Anadolu gelenek ve masallarından ilham alan gerçeküstü bir ihanet hikâyesi anlatıyor.

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Firuze Engin’in yazdığı, Güray Dinçol’un yönettiği, başrollerini Nihal Yalçın ve Onur Berk Arslanoğlu’nun paylaştığı 'Çirkin' 2024-2025 sezonunda BKM organizasyonu ile 16-17 Kasım ve 6-7 Aralık tarihlerinde Zorlu PSM Sky Lounge’da tiyatroseverlerle buluşacak.

Birçok farklı teatral stilden esinlenen oyunculuk yapısı ve reji biçemini çağdaş tiyatro enstrümanları ile buluşturan oyun, masalsı ve mistik evrenini teknolojinin olanaklarıyla birleştiren özgün bir sahne dili yaratıyor. Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu aracılığıyla yapım destek fonu tarafından desteklenen oyun, Kaleidoscope Fonu Dönüşüm Geliştirme Ödülü kazanmıştır.