Zeytinburnu'nun Yeşiltepe Mahallesi'nde karga, bir marketin müdavimi oldu.
DHA'nın haberine göre market önünde duran cips paketlerini alan karganın görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Mahallenin maskotu olan karganın cips paketlerini aldıktan sonra, minibüs üzerinde paketi açıp yediği görüldü. Marketi sakin olduğu zaman ziyaret eden karga, mahalle sakinleri ve market sahibinin de yüzünü güldürdü.
"GELDİKÇE DAHA DA ARKADAŞ OLACAĞIZ"
19 yıldır Zeytinburnu'nda esnaf olan Sıtkı Akdin, cipslerinin çalındığını arabanın üstündeki çöpleri görünce fark ettiğini söyledi.
Akdin, "Arabanın üstünde cipsler vardı, komşum da gördüğünü söyledi. Kameradan baktım, gerçekten karga alıyor. Belki daha önceden de yapıyordu farkında değildim ama gelsin, geldikçe daha arkadaş olacağız" dedi.
"ZARARA UĞRATMIŞ OLSA DA TAKDİR EDİYORUM"
Kargaların çok akıllı olduğunu dile getiren Akdin, "Hayvanlarda mantık yoksa bile çok akıllılar. Geliyor, seçiyor tadını beğeniyor, yiyor. Sade olanları beğenmiyor ve ilk yediğini alıyor. Sonrasında arkadaşlar engelliyor. Beni ne kadar zarara uğratmış olsa da yine de onu takdir ediyorum. Ağzının tadını biliyor bence bizden daha akıllılar" diye konuştu.
"ARTIK BİZİM BAKKALIN AMİGOSU"
Akdin, "Bu yine gelecek, istihkakını alacak, yapacak bir şey yok. Onu engellemem de. O onun nasibidir. Bir kediye, köpeğe nasıl bakıyorsak ona da bakmak zorundayız. O artık bundan sonra bizim bakkalın amigosu oldu. Bu sefer geldiğinde daha büyüğünü vereceğim. Öbürlerine gitmesin, bu artık her zaman geldiğinde bu onun cipsi" ifadelerini kullandı.
"KARGANIN ZEKİ VE UYANIK BİR HAYVAN OLDUĞUNU GÖRDÜM"
33 yıldır Zeytinburnu´nda yaşayan ve karganın görüntülerini çeken İbrahim Karadayı, "Bu hafta sonu balkonda kahvaltı yaparken ilginç bir durumla karşılaştık. Bizim sevgili bir kargamız var geldi, arabanın üzerinden geliyor, cipsleri aldı, yedi. Hayvanların nasıl şartlarda beslendiğine dikkat çekmek istedim. Bir de karganın ne kadar uyanık, zeki bir hayvan olduğunu gördüm, anlatmaya çalıştım. Hayvanlar da bizim bir parçamız. İnsan dostu bir hayvan olarak görüyorum. Geliyor, besleniyor ve gidiyor. Onlar bizim dostlarımız" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!