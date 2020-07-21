Mahir Kılıç mahirkilic@haberturk.com

CHP'nin 25-26 Temmuz tarihlerindeki 37. Olağan Kurultayı öncesinde son MYK toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda kurultaya ilişkin son hazırlıklar da masaya yatırıldı. Buna göre kurultay alanına sadece görevliler ve delegeler alınacak. Delegeler de kendilerine verilen çipli kartlar ile kurulacak turnikelerden geçebilecek.

"GİDİP DE DÖNEMEMEK VAR"

Kılıçdaroğlu'nun toplantının sonunda, 18 MYK üyesine hitaben, "Zor dönemde görev yaptınız, bu süreçte gerçekten uyumlu çalıştık. Hepinize teşekkür ederim. Herkes elinden geleni yaptı" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Bazı MYK üyelerinin ise kurultaydan sonra yeni MYK üyelerinin belirleneceğine işaret ederek, "Gidip de dönmemek, gelip de bulmamak var" esprisi yaptığı aktarıldı.

"KİMSE 'BEN KONUŞMADIM' DEMESİN"

Kılıçdaroğlu kurmaylarından, kurultayda hem sağlık tedbirlerinden hem de demokrasiden taviz verilmemesini istedi. Kılıçdaroğlu'nun, hangi görüşten olursa olsun tüm delegelere her türlü kolaylığın sağlanması, kimsenin "Ben konuşamadım" dememesi için gerekenlerin yapılması talimatı verdiği öğrenildi.

Öte yandan CHP lideri kurultayda bir de manifesto açıklayacak. O manifestoda CHP iktidarında spordan siyasete ekonomiye kadar yapılacakları anlatacak.

KILIÇDAROĞLU: AYASOFYA'DA BAŞARILIYIZ

Edinilen bilgilere göre Ayasofya'nın ibadete açılması ve 24 Temmuz'da ilk namazın kılınacak olmasıyla ilgili tartışmalar da toplantıda ele alındı. Kılıçdaroğlu'nun, partisinin Ayasofya konusundaki konumunu başarılı bulduğunu ve bu duruşun korunacağını ifade ettiği bildirildi.