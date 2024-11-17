Ciple çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı; kaza anı kamerada

Kaza, saat 21.00 sıralarında Çayırova ilçesine bağlı Yeni Mahalle’deki Fatih Caddesi ile 5215'inci Sokak kesişimindeki kavşakta meydana geldi.

Sokaktan gelen Gürkan T. idaresindeki motosiklet, caddede ilerleyen Ozan A. yönetimindeki cipe çarptı.

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Kazanın etkisiyle motosiklet üzerindeki Gürkan T. ve arkasındaki Emre A. yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Yaşanan kaza kavşaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikletin cadde üzerinde ilerleyen cipin arka kısmına çarptığı ve motosikletteki 2 kişinin yola savrulduğu anlar yer aldı. Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.