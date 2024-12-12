Cinsel saldırı davasından sonra Jay-Z şimdi de gayrimeşru çocuk iddiasıyla karşı karşıya
Beyonce ile Jay-Z'nin 16 yıllık evliliği, sarsılmanın eşiğinde. Jay-Z, 24 yıl önce 13 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla dava edilmesinin ardından, şimdi de gayrimeşru çocuğu olduğunu iddia eden kişiyle karşı karşıya geldi
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Beyonce ile Jay-Z çiftinin mutlu evliliğini çatırdatacak iddialar peş peşe geliyor. Yıllar önce 13 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla karşı karşıya kalan Jay-Z'ye bir darbe daha geldi.
Bu defa 31 yaşında bir erkek, Jay-Z'nin garimeşru çocuğu olduğunu iddia etti.
Rymir Satterthwaite, gerçek adı Shawn Carter olan 55 yaşındaki rapçinin kendisinin biyolojik babası olduğunu yıllardır kanıtlamaya çalıştığını anlattı. Ölen annesi Wanda'nın kendisine hamile kaldığında henüz 16 yaşında olduğunu söyledi.
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Daily Mail Gazetesi'ne konuşan Rymir Satterthwaite, ünlü rapçi hakkında 2000 yılı MTV Video Müzik Ödülleri sonrası düzenlenen partide 13 yaşında bir kıza cinsel istismarda bulunduğu gerçekçesiyle kamu davası açılması sonrası Jay-Z'nin "Bana şantaj yapılıyor" şeklinde yanıt vermesiyle ilgili yorum yaptı.
"Sayın Carter'ın iddialara bu kadar saptırma ve saldırılarla yanıt verdiğini görmek hem yürek parçalayıcı hem de sinir bozucu" diyen Rymir Satterthwaite, sözlerine şöyle devam etti: Ölen annem Wanda bana hamile kaldığında 16 yaşındaymış. Yıllardır kimliğim hakkında netlik aradım. Bu açgözlülük ya da gösterişle ilgili değil, gerçekleri ortaya çıkarmak ve tüm tarafların sorumlu tutulmasını sağlamakla ilgili bir şey.
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İDDİALARI REDDETTİ
Jay-Z, 2000'de ödül töreni sonrasında, şu anda seks ticareti suçlamasıyla tutuklu bulunan rapçi Diddy'nin düzenlediği partide, o zaman henüz 13 yaşında olan Jane Doe adlı kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor.
Diddy'ye karşı ekim ayında dava açılmıştı ancak Jay-Z'nin adı dosyaya geçtiğimiz günlerde eklendi.
Cinsel saldırıya uğradığını iddia ettiği dönemde 13 yaşında olduğunu söyleyen kadın, Jay-Z kendisine istismarda bulunurken Diddy ile 'Ünlü B' adıyla kodladığı bir kadının da olayı seyrettiğini, daha sonra Diddy'nin kendisine istismarda bulunduğunu öne sürmüştü.
Suçlamayı reddeden Jay-Z, kendisine şantaj yapıldığını, kendisinden para koparmak için iftira atıldığını iddia etmişti.
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Cinsel saldırı davasının açılması sonrası açıklama yapan Jay-Z, iddiaları kesin bir dille reddederek, her zaman çocukları korumak için mücadele ettiğini savunmuştu.
Beyonce ile 16 yıllık evliliğinden üç çocuğu olan Jay-Z, suçlamalara karşı verdiği yanıtta, "Benim tek kalp kırıklığım ailem içindir. Eşim ve ben, biri arkadaşlarının mutlaka iddiaları basından göreceği, bu iddiaların mahiyetine dair sorular soracağı, insanların zulmünü ve açgözlülüğünü anlatacağı yaşta olan çocuklarımıza açıklama yapmak zorunda kalacağız" demişti.
Beyonce ile evliliğinden 12 yaşında Blue Ivy adında kızı ve 7 yaşında Rumi ve Sir adlarında ikizleri olan Jay-Z, çocuklarının bu iddiaları duymalarından korku duyduğunu belirtmişti.
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"KAÇMAYA DEVAM EDİYOR"
Ünlü rapçinin gayrimeşru oğlu olduğunu iddia eden Rymir Satterthwaite, Jay-Z'nin "Onur ve çocukları koruma ideallerine değer verdiğini" iddia ettiği açıklamasına gönderme yaparak babalık testini kabul etmesi gerektiğini belirtti.
"Çabalarıma rağmen, Bay Carter bana bir kez olsun bu iddiaları ele alan, babalığı reddettiğini veya kabul ettiğini ya da avukatının bu sahtekarlığı neden yaptığını açıklamak için bir mektup yazmadı" diyen Satterthwaite, "Eğer Bay Carter mektubunda iddia ettiği gibi onur ve çocukları koruma ideallerine değer veriyorsa şeffaflıkla ilerlemelidir. Kaçmaya devam ediyor" yorumunu yaptı.
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BABALIK TESTİNE GİRMEDİ
Rymir Satterthwaite'ın iddiasına göre; annesi Wanda'nın 16 yaşında olduğu 1992 yılında Jay-Z de 22 yaşındaydı.
Babalık meselesi, Jay-Z'nin Beyonce ile evlenmesinden iki yıl sonra, 2010 yılında Pensilvanya mahkemesinden Satterthwaite'ın gerçek babasının kim olduğunu belirlemek için Wanda'nın babalık testi yapılmasını talep etmesine kadar hukuki bir tartışmaya dönüşmedi.
Satterthwaite, Jay-Z'nin hukuk ekibinin teste girmekten kaçınmak için sonsuz girişimlerde bulunduğunu iddia etti.
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Rymir Satterthwaite'ın 18 yaşın üzerinde olması nedeniyle ve Pensilvanya eyalet yasalarına göre babalığın çocuk yetişkinlik çağına gelmeden önce tesis edilmesi gerektiği için dava tamamen reddedildi.
Mahkeme, davanın 'ebeveynlik' yaşının 23 olduğunu belirten New Jersey yasalarına göre görülmesine karar verdi.
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AÇTIĞI HER DAVAYI KAYBETTİ
Jay-Z'nin hukuk ekibi daha sonra rapçinin, Alpine ve Newport'taki evlerle bağlantılı olduğunu gösteren kamu kayıtlarına rağmen eyalette yaşamaması veya herhangi bir mülk sahibi olmaması nedeniyle New Jersey'de DNA testinden muaf tutulması gerektiğini savundu.
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Rymir Satterthwaite, açtığı her davayı kaybetti. Satterthwaite; "Kendim ve annem için, cevapları ve sorumluluğu hak eden herkes için gerçeği ve adaleti aramaya kararlıyım" diye konuştu.
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