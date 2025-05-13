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        Haberler Dünyadan Cinsel saldırı davasında karar açıklandı: Gerard Depardieu suçlu bulundu - magazin haberleri

        Cinsel saldırı davasında karar açıklandı: Gerard Depardieu suçlu bulundu

        Fransız oyuncu Gerard Depardieu, 2021'de film setinde iki kadına yönelik cinsel saldırıda bulunmakla yargılandığı davada suçlu bulundu. Ünlü oyuncu, 18 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 12:18 Güncelleme: 13.05.2025 - 12:57
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        Cinsel saldırıdan hapis cezası aldı
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        Dünyaca ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardieu, 2021'de film çekimi sırasında sette iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. Cinsel saldırıdan suçlu bulunan ünlü oyuncu, 18 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. 200'den fazla film ve TV dizisine imza atan, Fransa'nın en büyük film yıldızlarından ve sembol kişilerinden biri olan Depardieu, #MeToo hareketinden bu yana cinsel saldırıdan hüküm giyen Fransız film sektörünün en üst düzey ismi oldu.

        Karar duruşmasına katılmayan 76 yaşındaki oyuncu, Eylül 2021'de Paris'te 'Les Volets Verts' (Yeşil Panjurlar) adlı uzun metrajlı filmin çekimleri sırasında 54 yaşındaki bir set dekoratörüne ve 34 yaşındaki bir yönetmen yardımcısına cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu.

        Mahkemede Gerard Depardieu'nun, Amélie olarak isimlendirilen set dekoratörünü film setinde elle tacizde bulunduğu, ona karşı müstehcen dil kullandığı ve dekoratörü sıkıştırdığı belirtildi.

        Gerard Depardieu aynı filmde bir yardımcı yönetmene cinsel saldırıda bulunmaktan, üç ayrı olayda göğüslerine veya kalçalarına dokunmaktan da suçlu bulundu. Medyada ismi geçmeyen kadın, Depardieu'ya çekimler sırasında soyunma odasından sete kadar eşlik etmekle görevliydi.

        Gerard Depardieu cinsel saldırı suçlamalarını reddetti. Duruşmada medyanın kendisine yönelik iddiaları, itibarını zedelemek için kullandığını söyledi. #MeToo hareketine ve iddiaların olduğu dönemde katıldığı bir konser turnesinin dışında protesto pankartları tutan kadınlara saldıran oyuncu; "Bu hareket bir teröre dönüşecek" demişti.

        Ünlü oyuncunun davası, kadınların taciz iddialarını ciddiye alma konusunda yavaş, hatta dirençli olmakla suçlanan Fransız sinema endüstrisi için bir dönüm noktası olarak görülüyor.

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        #Gerard Depardieu
        #cinsel saldırı
        #dava

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