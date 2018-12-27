Cinsel sağlığınızı hafife almayın!

O kadar sık görülür ki, aktif cinsel yaşamı olan bir erkek veya kadının, hayatı boyunca herhangi bir tip HPV ile karşılaşma ihtimali hep yüksek olarak değerlendirilir. Cinsel partnerinizde herhangi bir belirti olmadan bile size bulaştırabileceğini aklınızdan çıkarmamalısınız" dedi.