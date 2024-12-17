Çinliler ilk uzay yürüyüşünü yaptı

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Cay Şücı ve Song Lingdong, ekibin istasyon dışındaki ilk faaliyetini tamamladı.

İstasyonda kalan taykonot Vang Haozı ise ekibe içeriden destek sağladı.

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YÜRÜYÜŞ 9 SAAT SÜRDÜ

Taykonot ekibi, yaklaşık 9 saat süren uzay yürüyüşünde yer kontrollerinin ve istasyonun robotik kolunun yardımıyla uzay enkazı kalkanlarının kurulumu ve araç dışı donanımların kontrolü gibi işlemleri yerine getirdi.

Bu, uzay istasyonunda gerçekleştirilen 18'inci uzay yürüyüşü ve Şıncou-19 görevi kapsamında istasyona yollanan taykonot ekibinin ilk araç dışı etkinliği oldu. REKLAM Şıncou-19 taykonot ekibi, 30 Ekim'de istasyona gönderilmişti. İstasyonda 6 ay kalacak ekip, çok sayıda uzay bilimi deneyi, teknik test ve uzay yürüyüşü yapacak, kargo ve personel modüllerini yerleştirecek.

ÇİN'İN UZAY İSTASYONU "TİENGONG" Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle yörüngede kendi uzay istasyonunu kurmuştu. Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülünden oluşan ve bir uzay teleskobunun eklenmesi planlanan "Tiengong" (Gök Sarayı) İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (Göksel Uyum) adı verilen çekirdek modül 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (Gökleri Aramak) 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı. Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle "T" biçimli ana iskeletinin kurulumu tamamlanan istasyon, "uygulama ve geliştirme aşamasına" geçti.

"Şüntien" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun da ayrı modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor. 3 kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona "Şıncou" (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (Gök Gemisi) mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor. *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.