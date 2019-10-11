Çinliler duty free alışverişinde rekor kırdı

11 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin başta olmak üzere Uzakdoğu coğrafyasının en önemli bayram ve alışveriş haftalarından biri olan Golden Week, İstanbul Havalimanı’ndaki Unifree Duty Free alanlarında da kutlandı. Başta Çinliler olmak üzere yolu İstanbul’dan geçen tüm yolcuları alışverişe teşvik etmeyi amaçlayan ve 27 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Golden Week etkinlikleri süresince, İstanbul Havalimanı’ndaki Unifree’den alışveriş yapan Çinli sayısı ve cirolarda rekor kırıldı.
Normal günlerde duty free alanlarında 600 civarında Çinli müşteriye hizmet verirken, Golden Week sırasında bu rakamın günlük 1.060 kişiye ulaştığını kaydeden Unifree CEO’su Ali Şenher, ‘Farklı ülke vatandaşlarını da İstanbul Havalimanı’nda hem kültür hem de alışveriş etkinliğiyle buluşturmak için çalışmalarımız olacak” dedi.
BİR HAFTADA 5 BİNDEN FAZLA YOLCU ALIŞVERİŞ YAPTI
Golden Week haftasında dış hatlar gidiş yolcuları arasında Çinli yolcuların kişi başı harcamalarda yüzde 8 olan paylarını yüzde 11’e çıkardığına dikkat çeken Unifree CEO’su Ali Şenher şunları söyledi: “Golden Week’in katkısıyla İstanbul Havalimanı’nın açılışından beri en yüksek ciroyu elde ettik. İlgili tarihlerde alışveriş yapan toplam Çinli yolcu sayısı 5 bin 400’ü geçerken haftalık cironun ortalama yüzde 74 üzerine çıkıldı. Çinli ve Uzakdoğulu yolcuların dışında da ilgi çeken etkinliğimizin yarattığı ivmeyle Unifree Duty Free mağazalarından bir haftada alışveriş yapan müşteri sayısı 110 bini geçti”.
SON 10 YILDA ÇİNLİ TURİST SAYISI 3 KATA YAKIN ARTTI
Unifree CEO’su Ali Şenher, son 10 yılda Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısının dikkate değer bir şekilde arttığını belirterek, “Çin Halk Cumhuriyeti’nden ülkemize 2008 yılında gelen 150 bin turist sayısı, 2018 itibariyle 400 bin kişiye yükseldi. 2018 yılında Çin’de ‘Türkiye Turizm Yılı’ ilan edilmiş olması sebebiyle son yıllarda tur operatörleri Türkiye’yi paket tur programlarına dahil ettiler. 2019 yılı içerisinde 600 bin dolaylarında Çinli turistin ülkemizi ziyaret edeceği ve İstanbul üzerinden ülkeye giriş yapacaklarını söyleyebiliriz. Bu yüzden Golden Week bizim için oldukça önemli” dedi.
KADINLAR ERKEKLERDEN FAZLA ALIŞVERİŞ YAPIYOR
Duty Free alışverişlerindeki müşteri özelliklerini de açıklayan Şenher, “Paket tur programları kapsamında yaz aylarında ağırlıklı olarak 40 yaşın üzerinde bir profil gözlemleniyor. Kış aylarında ise azalan turizm potansiyeli ile gelir seviyesi daha yüksek business yolcu profili payını artıracaktır. Havalimanımız ve ülkemizin kalkınması, kültürel çeşitliliğe sahip bir yolcu portföyü, bu yolcuları en iyi şekilde ağırlayacak global bir vizyona sahip olmakla mümkün olacaktır. Bu bağlamda 2018 yılında 15 milyon Çinli turistin ziyaret ettiği Avrupa kıtasında Türkiye’nin alabildiği pay sadece 400 bin kişi. Müşteri profili olarak ise genelin aksine kadın müşteriler daha fazla ve alışveriş harcamaları da erkeklerden daha yüksek. Özellikle 28-29 yaş aralığının yoğunluğu fazla. Sepet büyüklüğü olarak, 30 yaş sonrası artan ve 40-42 arası 150€ sepet başını gören bir ivme var” ifadelerini kullandı.
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