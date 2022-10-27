Dünya ve Olimpiyat şampiyonu yüzücü, Uluslararası Yüzme Federasyonunun (FINA) Avustralya'nın Melbourne kentinde 13-18 Aralık tarihlerinde yapılacak Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası için yapılan ulusal elemelerde yarıştı.

Ling, kadınlar 400 metre serbest kısa kulvar yarışını 3 dakika 51 saniye 30 saliselik dereceyle birinci tamamlayarak bu dalda dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Önceki rekor, 3 dakika 53 saniye 92 salise ile Avustralyalı yüzücü Ariarne Titmus'a aitti. Titmus, rekorunu 2018'de Çin'in Hangcou kentinde düzenlenen dünya şampiyonasında kırmıştı.

Kısa kulvar yüzme yarışları 50 metrelik kulvar mesafesi yarıya düşecek şekilde olimpik havuzların enine doğru düzenlenen 25 metrelik kulvarlarda yapılıyor.

Geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen son şampiyonada 400 metre ve 800 metre serbestte dünya şampiyonu olan Li, Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar 4x200 metre serbest bayrak yarışında altın madalya kazanan Çin takımında yer almıştı.