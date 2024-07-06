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        Haberler Ekonomi Otomobil Çinli üretici Skywell'den Türkiye'ye ziyaret - Otomobil Haberleri

        Çinli üretici Skywell'den Türkiye'ye ziyaret

        Çinli otomobil üreticisi BYD'nin Türkiye'ye yatırım yapacağına yönelik haberlerin üzerinden çok geçmeden, bu sefer de bir başka Çinli üretici olan Skywell'den Türkiye'ye yönelik bir ziyaret gerçekleşti. Türkiye'de bir araç üretim hattı kurmak, yedek parça tedarik sistemini Türkiye'ye getirme ve bazı parçaların üretimini burada yapmayı da planları arasına koyma konusunda çalışmaları devam eden Skywell yetkilileri, Türkiye'nin yeni enerji araç endüstrisi teknolojisini ve kapasitesini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 11:35 Güncelleme: 06.07.2024 - 11:35
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        Skywell'den Türkiye'ye ziyaret
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        Ulu Motor ile Çin'in teknoloji firmalarından Skywell'in üreticisi Skyworth yetkilileri, mevcut stratejik ve teknolojik ortaklıklarını global platformlarda büyütmek üzere Ankara'da bir araya geldi.

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        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çin'in elektrikli otomobil üreticilerinden Skywell'in kurucu başkanı ve Skyworth Digital ve Skywell Europe sahibi ve kurucusu Stephen Wong, Skywell'in kurucu ortağı ve üst yöneticisi (CEO) Wu Longba ile Skywell Türkiye ve Skywell Europe Bölge Direktörü Chen Quanrong Skywell, Türkiye'ye yönelik yeni yatırımlarını ve gelecek dönem piyasaya sunulacak yeni modellerini görüşmek ve Türkiye distribütörleri Ulu Motor ile olan mevcut stratejik ve teknolojik ortaklıklarını global platformlarda büyütmek amacıyla temaslar gerçekleştirmek adına Türkiye ziyaretinde bulundular.

        Ankara'da gerçekleştirilen temaslarda Ulu Motor ve Ulubaşlar Grubu kurucu başkanı Nuri Ulubaş, Ulu Motor Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ziya Ulubaş, Skywell Europe & UK CEO'su Mahmut Ulubaş ile ev sahibi Skywell Ankara Yetkili Bayii Yönetim Kurulu Başkanı Cankay Çetinkaya katılım sağladı.

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        YATIRIM PLANI GÖRÜŞÜLDÜ

        Heyet devamında Ankara Çin Konsolosluğu ve Türkiye-Çin Ekonomik ve Ticari İş birliği Forumu'na katılarak temaslarda bulundu.

        Türkiye'de bir araç üretim hattı kurmak, yedek parça tedarik sistemini Türkiye'ye getirme ve bazı parçaların üretimini burada yapmayı da planları arasına koyma konusunda çalışmaları devam eden Skywell yetkilileri, Türkiye'nin yeni enerji araç endüstrisi teknolojisini ve kapasitesini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

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