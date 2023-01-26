İnsanın ihtiyaç duyduğu yirmiden fazla enzim için gerekli olan ve bu özelliğiyle canlılık açısından büyük bir önemi olan çinko elementi periyodik tabloda nerede yer alır? Çinko sembolü nedir? Çinko hakkında bilinmesi gereken tüm detayları sizler için derledik. İşte, tüm detaylar…
Çinko Simgesi Nedir?
Demir, alüminyum ve bakırdan sonra en çok ve en yaygın kullanılan metal olan çinko sembolü Zn’dir. Çinko elementinin adının nereden geldiği konusunda ise iki farklı görüş bulunmaktadır. Bunlardan ilki çinko kristallerinin sivri uçlu olmasından hareketle, Almancada sivri uçlu anlamına gelen “zinke” kelimesiyken; diğeri ise kalay manasına gelen ve yine Almanca olan “zinn” kelimesidir.
Çinko Elementi Özellikleri
Tarihin eski dönemlerinden itibaren insanlar tarafından kullanılan çinkonun keşfi, 1700’lü yıllara dayanmaktadır. Alman kimyager Johann Friedrich Henckel’in, 1721 yılında çinkoyu ayırmayı başarması, bilim çevrelerince çinkonun keşfi olarak kabul edilmektedir.
Bir geçiş elementi olan ve mavimsi bir gri renkte olan çinko elementi; sert ve kırılgan bir metaldir. Erime noktasının düşük olması bakımından diğer metallerden ayrılan çinko, 150 santigrat derece kadar ısıtıldığı takdirde, kolayca dövülebilen ve işlenebilen bir metal olarak dikkat çekmektedir. İndirgeme ve elektroliz yöntemiyle elde edilen çinko yüksek bir dayanıklılığa sahip olduğu için bazı bileşikler ve alaşımlarla kullanılmaktadır.
Yanıcı olmayan bir element olan çinko, korozyona karşı koruma için yapılan işlemlerde önemli bir metal olarak görev yapmaktadır. Doğada dağınık olarak bulunan bu element, yerkabuğunda da %0.013 oranında bulunmaktadır. Doğada serbest halde bulunmayan çinkonun en önemli kaynakları ise volkanik kayalardır.
Çinkonun bulunduğu en önemli mineral ise sfaleret mineralidir. Çinkonun neredeyse %90’ının elde edildiği bu mineralin yanında franlinit, zinlit ve çinko sülfat, çinko içeren diğer önemli mineraller arasındadır.
Çinko; alüminyum ve bakırdan sonra en çok kullanılan element olduğu için kullanım alanı çok geniş olan bir metaldir. Hava ile temas ettiğinde etkilenmediği için özellikle çatı sistemlerinin yapılmasında, çinko elementinden sıklıkla faydalanılmaktadır. Farklı metalleri korozyondan korumak için yapılan galveniz işlemleri ve demir levhaların kaplanmasında çinko kullanılmaktadır. Bunun yanında çinkonun pirinç, nikel gibi diğer metallerle olan alaşımları özelikle kaplama uygulamalarında önemli bir rol oynamaktadır.
Yukarıda sıralanan ürün ve sektörlere ilave olarak dişlerin dolgusu, merhemler, kozmetik ürünleri, kibrit, araç lastikleri, sabun, pudra gibi birçok üründe çinko elementinin bileşik ve alaşımlarına rastlamak mümkündür.
Tüm bunlara ek olarak çinko elementinin insan sağlığı için de birçok faydası bulunmaktadır. Enfeksiyonlara karşı direnç, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, açık yaraların iyileşmesi, yaşa bağlı olarak gelişen görme bozukluklarında çinko elementi hem önleyici hem de tedavi edici özellikler göstermektedir. Yapılan bilimsel araştırmalara göre insan vücudunda yaklaşık olarak 2 gram çinko bulunmaktadır.
İnsanların çinko alabileceği en önemli kaynak ise besinlerdir. Et ve deniz ürünleri başta olmak üzere baklagiller, süt ürünleri, mısır, lahana ve brokoli gibi besinler zengin birer çinko kaynağıdır.
Çinko Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?
Dünyadaki yıllık üretimi yaklaşık olarak 15 milyon ton olan ve Zn sembolü ile gösterilen Çinko elementi; periyodik tablonun 4. periyodunun 12. grubunda yer almaktadır ve çinkonun atom numarası 30’dur.