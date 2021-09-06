Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü oyuncuları kim? Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü nerede çekildi, konusu n

Leyla ile Mecnun'un yönetmeni olarak tanınan Onur Ünlü'nün yönettiği Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filminin senaryosu Kerem Deren ve Pınar Bulut'a ait. 2017 yılında seyirciyle buluşan Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi, Cingöz Recai karakterinin 3. sinema uyarlamasıdır.

CİNGÖZ RECAİ: BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ FİLMİ KONUSU NE?

Cingöz Recai yıllar sonra yeni bir soygun için ekibiyle sahalara döner. Ama bu soygunu kendi ekibiyle yapmayacaktır. Karanlık bir çeteye dahil olur ve bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa, oyundan oyuna geçerek, kimsenin bilmediği gerçek hedefine yaklaşmaya başlar. Yıllardır aradığı, kişisel bir kin güttüğü Hayalet, artık ona nefesi kadar yakındır. Tabii ki başının belası Baş Komiser Mehmet Rıza da peşindedir.

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filminin çekimleri İstanbul’da ve Rusya’nın St. Petersburg şehrinde gerçekleşti.

CİNGÖZ RECAİ: BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ OYUNCULARI KİM?

Kenan İmirzalıoğlu - Cingöz Recai

Haluk Bilginer - Mehmet Rıza

Meryem Uzerli - Göze

Musa Uzunlar - Hayalet

Fatih Artman - Eren

Algı Eke - Hülya

Ushan Çakır - Arsen

Selim Bayraktar - Adil

Hakan Boyav - Ayıboğan

Serkan Keskin - Sadri

Meriç Aral - Filiz

Boran Kuzum - Cüneyt

Günay Karacaoğlu - Adile

Deniz Hamzaoğlu - Yadigar

Eser Eyüboğlu - Fikret

Kenan Ece - Recai'nin babası

Arsal Mazmanoğlu - Cavit

Erşan Utku Ölmez - Ömer

Laçin Ceylan

İcmal Aktuna