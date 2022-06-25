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Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi oyuncuları ve konusu: Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekildi?

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü konusu ne ,oyuncuları kimler?

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü konusu ve oyuncuları gündeme geldi. Yönetmen koltuğunda Onur Ünlü'nün oturduğu filmin başrolünde Haluk Bilginer, Kenan İmirzalıoğlu ve Meryem Uzerli gibi isimler yer alıyor. İşte, Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü oyuncu kadrosu ve konusu hakkında merak edilenler...

25.06.2022 - 22:41 | Güncelleme: ABONE OL

  • Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi 25 Haziran Cumartesi akşamı FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. 1954 ve 1969 yıllarında çekilen filmin üçüncüsü 2017 yılında vizyona girdi. Başrollerinde Haluk Bilginer, Kenan İmirzalıoğlu ve Meryem Uzerli'nin başrolünü paylaştığı Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi oyuncuları ve konusu araştırmaları hız kazandı. İşte, Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

  • CİNGÖZ RECAİ: BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ FİLMİ KONUSU NE?

    Ünlü hırsız Cingöz Recai uzun sürenin ardından yeni bir soygun için yeniden sahalara döner. Fakat bu sefer bu soygunu kendi ekibiyle yapmaz ve karanlık bir çeteye dahil olur. Bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa giren ve oyundan oyuna geçen Cingöz Recai kimsenin bilmediği gerçek hedefine adım adım yaklaşır. Yıllardır peşini sürdüğü, kişisel bir nefret duyduğu Hayalet, artık ona nefesi kadar yaklaşmıştır ancak başının belası Baş Komiser Mehmet Rıza da Cingöz Recai’nin peşindedir.

  • CİNGÖZ RECAİ: BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

    Kenan İmirzalıoğlu- Cingöz Recai

    Haluk Bilginer - Mehmet Rıza

    Meryem Uzerli – Göze

    Fatih Artman – Eren

    Ushan Çakır – Arsen

    Musa Uzunlar - Hayalet

    Selim Bayraktar – Adil

    Algı Eke – Hülya

    Hakan Boyav – Ayıboğan

    Serkan Keskin – Sadri

    Meriç Aral – Filiz

    Boran Kuzum – Cüneyt

    Günay Karacaoğlu – Adile

    Eser Eyüboğlu – Fikret

    Arsal Mazmanoğlu – Cavit

    Erşan Utku Ölmez – Ömer

    Deniz Hamzaoğlu – Yadigar

    Kenan Ece - Recai'nin babası

    Laçin Ceylan

    İcmal Aktuna

  • CİNGÖZ RECAİ: BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

    1954 ve 1969 yıllarında çekilen filmin üçüncüsü 2017 yılında seyircisiyle buluştu. Başrolünde ünlü isimlerin rol aldığı Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi İstanbul ve Rusya'nın St.Petersburg şehrinde çekildi.

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