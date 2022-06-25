CİNGÖZ RECAİ: BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ FİLMİ KONUSU NE?

Ünlü hırsız Cingöz Recai uzun sürenin ardından yeni bir soygun için yeniden sahalara döner. Fakat bu sefer bu soygunu kendi ekibiyle yapmaz ve karanlık bir çeteye dahil olur. Bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa giren ve oyundan oyuna geçen Cingöz Recai kimsenin bilmediği gerçek hedefine adım adım yaklaşır. Yıllardır peşini sürdüğü, kişisel bir nefret duyduğu Hayalet, artık ona nefesi kadar yaklaşmıştır ancak başının belası Baş Komiser Mehmet Rıza da Cingöz Recai’nin peşindedir.