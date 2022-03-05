Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin

Ciner Medya Grubu'na ödül yağdı

4'ncü Kariyer Onursal Ödül Töreni, dün akşam gerçekleştirildi. Gecede Ciner Medya Grubu, ödül yağmuruna tutuldu

05.03.2022 - 13:10 | Güncelleme: ABONE OL
Ciner Medya Grubu'na ödül yağdı
Ciner Medya Grubu'na ödül yağdı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Her yıl farklı bir sivil toplum kuruluşuna yönelik farkındalık sağlamak ve destek olmak amacıyla İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer Kulübü tarafından düzenlenen 4'ncü "Kariyer Onursal Ödül Töreni", dün akşam sahiplerini buldu. Etkinliğin bu yıl tüm geliri Kas Hastalıkları Derneği'ne (KASDER) bağışlandı.

CİNER MEDYA GRUBU'NA ÖDÜL YAĞDI

Törende Ciner Medya Grubu'na ödül yağdı. Gecede "Yılın En İyi Magazin Programı", "Cumartesi Sürprizi" seçilirken, ödülü Ömür Sabuncuoğlu aldı.

&Ouml;m&uuml;r Sabuncuoğlu
Ömür Sabuncuoğlu

"Yılın En İyi Komedi Programı" seçilen "Güldür Güldür Show'un" adına ödül Burak Topalolu ve Özgün Aydın'a verildi.

Burak Topalolu ve &Ouml;zg&uuml;n Aydın
Burak Topalolu ve Özgün Aydın

"Yılın En İyi Haber Programı" ödülünü ise "BloombergHT" adına muhabir Cemre Nur Karaca aldı.

Cemre Nur Karaca
Cemre Nur Karaca

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Ciner Medya Grubu'na ödül
Ciner Medya Grubu'na ödül
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Putin ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Putin ile görüşecek
Bacağı kırılan Batuka evin kuzusu oldu
Bacağı kırılan Batuka evin kuzusu oldu
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.