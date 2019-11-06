Ciner Medya Grubu'na Ödül Yağdı

Tiyatro, müzik, sinema ve TV dünyasının en prestijli heykelciği olan Altın Objektif Ödülleri, 24'üncü kez sahiplerini buldu. Magazin Gazetecileri Derneği Başkanı Okan Sarıkaya ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde, Doku Tıp Merkezi ana sponsorluğu ve Netflix'in sponsorluğunda CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul'da gerçekleştirilen törene bu yıl da ilgi yoğundu. Ciner Medya Grubu, 10 Altın Objektif Ödülü kazanırken gecenin sunuculuğunu Doğa Rutkay ile Hakan Bilgin yaptı.

Yılın Haber Tartışma Programı Erkek

Fatih Altaylı - Habertürk / 'Teke Tek'

MGD Jüri Özel Ödülü

Mehmet Akif Ersoy - 'Habertürk Manşet'

Fatih Altaylı ile Mehmet Akif Ersoy'un program yayınları olduğu için ödüllerini Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli aldı.

Yılın Haber Spikeri Kadın

Ece Üner - SHOW TV Ana Haber

Yılın Eğlence Programı

'Güldür Güldür Show' - SHOW TV

Yılın Magazin Programı

HT Life - Bloomberght

Yılın İnternet Haberi

Mehmet Çalışkan (Yapımcı - Mısır Savaşı Başladı / haberturk.com)

Hakan Yağcı (Tuba Büyüküstün - Umut Evirgen Bodrum Aşkı / haberturk.com)

'Yılın İnternet haberi Ödülü'nü haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas verdi.

Yılın Magazin Olayı

Atakan Makar (Teknede Çocuğa Dayak - SHOW TV Pazar Sürprizi)

Yılın Röportajı

Ömür Sabuncuoğlu (Ünlü Model Amanda Cerny Sadece SHOW TV'de / SHOW TV Pazar Sürprizi)

Yılın En İyi Magazin Görüntüsü

Onur Aydın (Fahriye Evcen Doğumdan Sonra İlk Kez / SHOW TV Pazar Sürprizi)

Atakan Makar, Reşat Balcıoğlu, Ömür Sabuncuoğlu, Onur Aydın, Mehmet Çalışkan

Türkiye'nin Marka Yüzü

Turkcell

Türkiye'nin Marka Sesi

Ali Poyrazoğlu

Türkiye'nin Sanat Elçisi

Karsu

Yılın Rap Şarkısı

Easy Easy – Summer Cem

Yılın Rap Şarkıcısı

Summer Cem

Yılın Şarkısı

Yaramızda Kalsın – Merve Özbey

Yılın Yorumcusu Pop Kadın

Sıla

Yılın Yorumcusu Pop Erkek

Mustafa Sandal

Yılın Arabesk Fantezi Yorumcusu

Ebru Yaşar

Yılın Alternatif Yorumcusu

Aydoğan Topal

Yılın Proje Albümü 2018

'Usta Çırak' - Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun

Yılın Proje Albümü 2019

'Fikret Şeneş Şarkıları Kimler Geldi Kimler Geçti'

MGD Jüri Özel Ödülü

Polat Yağcı

Yılın Çıkış Yapan Yorumcusu

Nihan Akın

MGD Jüri Özel Ödülü

Okan Bayülgen

Yılın Tiyatro Oyuncusu Erkek

Kerem Alışık

Yılın Tiyatro Oyuncusu Kadın

Funda Eryiğit

Yılın Tiyatro Oyunu

'Fotoğraf 51'

Yılın Müzikali

'Alice'

Yılın Sinema Filmi

'Organize İşler Sazan Sarmalı'

Yılın Sinema Yönetmeni

Yılmaz Erdoğan - 'Organize İşler Sazan Sarmalı'

Yılın Sinema Oyuncusu Kadın

Bensu Soral - 'Organize İşler Sazan Sarmalı'

Yılın Sinema Oyuncusu Erkek

Kıvanç Tatlıtuğ - 'Organize İşler Sazan Sarmalı'

Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Nebahat Çehre