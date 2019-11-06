Ciner Medya Grubu'na Ödül Yağdı

06 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tiyatro, müzik, sinema ve TV dünyasının en prestijli heykelciği olan Altın Objektif Ödülleri, 24'üncü kez sahiplerini buldu. Magazin Gazetecileri Derneği Başkanı Okan Sarıkaya ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde, Doku Tıp Merkezi ana sponsorluğu ve Netflix'in sponsorluğunda CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul'da gerçekleştirilen törene bu yıl da ilgi yoğundu. Ciner Medya Grubu, 10 Altın Objektif Ödülü kazanırken gecenin sunuculuğunu Doğa Rutkay ile Hakan Bilgin yaptı.
Yılın Haber Tartışma Programı Erkek
Fatih Altaylı - Habertürk / 'Teke Tek'
MGD Jüri Özel Ödülü
Mehmet Akif Ersoy - 'Habertürk Manşet'
Yılın Haber Spikeri Kadın
Ece Üner - SHOW TV Ana Haber
Yılın Eğlence Programı
'Güldür Güldür Show' - SHOW TV
Yılın Magazin Programı
HT Life - Bloomberght
Yılın İnternet Haberi
Mehmet Çalışkan (Yapımcı - Mısır Savaşı Başladı / haberturk.com)
Hakan Yağcı (Tuba Büyüküstün - Umut Evirgen Bodrum Aşkı / haberturk.com)
Yılın Magazin Olayı
Atakan Makar (Teknede Çocuğa Dayak - SHOW TV Pazar Sürprizi)
Yılın Röportajı
Ömür Sabuncuoğlu (Ünlü Model Amanda Cerny Sadece SHOW TV'de / SHOW TV Pazar Sürprizi)
Yılın En İyi Magazin Görüntüsü
Onur Aydın (Fahriye Evcen Doğumdan Sonra İlk Kez / SHOW TV Pazar Sürprizi)
Türkiye'nin Marka Yüzü
Turkcell
Türkiye'nin Marka Sesi
Ali Poyrazoğlu
Türkiye'nin Sanat Elçisi
Karsu
Yılın Rap Şarkısı
Easy Easy – Summer Cem
Yılın Rap Şarkıcısı
Summer Cem
Yılın Şarkısı
Yaramızda Kalsın – Merve Özbey
Yılın Yorumcusu Pop Kadın
Sıla
Yılın Yorumcusu Pop Erkek
Mustafa Sandal
Yılın Arabesk Fantezi Yorumcusu
Ebru Yaşar
Yılın Alternatif Yorumcusu
Aydoğan Topal
Yılın Proje Albümü 2018
'Usta Çırak' - Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun
Yılın Proje Albümü 2019
'Fikret Şeneş Şarkıları Kimler Geldi Kimler Geçti'
MGD Jüri Özel Ödülü
Polat Yağcı
Yılın Çıkış Yapan Yorumcusu
Nihan Akın
MGD Jüri Özel Ödülü
Okan Bayülgen
Yılın Tiyatro Oyuncusu Erkek
Kerem Alışık
Yılın Tiyatro Oyuncusu Kadın
Funda Eryiğit
Yılın Tiyatro Oyunu
'Fotoğraf 51'
Yılın Müzikali
'Alice'
Yılın Sinema Filmi
'Organize İşler Sazan Sarmalı'
Yılın Sinema Yönetmeni
Yılmaz Erdoğan - 'Organize İşler Sazan Sarmalı'
Yılın Sinema Oyuncusu Kadın
Bensu Soral - 'Organize İşler Sazan Sarmalı'
Yılın Sinema Oyuncusu Erkek
Kıvanç Tatlıtuğ - 'Organize İşler Sazan Sarmalı'
Yaşam Boyu Başarı Ödülü
Nebahat Çehre
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