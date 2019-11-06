Her yıl MGD tarafından düzenlenen tiyatro, müzik, sinema ve TV dünyasından ünlü isimlerin ödüllendirildiği “Altın Objektif Ödül Töreni”ne bu yıl da ilgi yoğundu. Geceye pek çok isim katıldı.

İşte objektiflere yansıyanlar...