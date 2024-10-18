Ciner Medya'dan TFF'ye ziyaret
Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı M.Kenan Tekdağ, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı M.Kenan Tekdağ, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, Ciner Yayın Holding TV Teknik Grup Başkanı Semih Kaya ile Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan da yer aldı.
TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, çalışmalarında başarılar dileyerek M.Kenan Tekdağ ve konuklarına Millî Takım forması takdim etti.