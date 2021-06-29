Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerGündem

Ciner Hava Taşımacılığı’ndan açıklama

Son günlerde ulusal medyada ortaya atılan iddialarla ilgili Ciner Hava Taşımacılık AŞ’den bir açıklama yapıldı. Açıklamada söz konusu uçuşlarla ilgili muhatabın uçağı Ciner Hava Taşımacılık’tan kiralayan broker firma İstjet Havacılık Turizm ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. şirketi olduğu belirtilirken “Şirketimizce muhatabımız olan aracı broker firmaları ile yapılmış sözleşmeler ve usulüne uygun faturalar karşılığı gerçekleştirilmiş olan yolcu taşıma faaliyetlerinde, herhangi bir usul, yasa, ulusal ve uluslararası mevzuata aykırılık mevzu bahis değildir” ifadesine yer verildi.

29.06.2021 - 16:22 | Güncelleme: ABONE OL
Ciner Hava Taşımacılığı’ndan açıklama
HABERTURK.COM

Ciner Hava Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Savaş Ekler'in açıklaması:

Ciner Hava Taşımacılığı A.Ş. olarak, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nezdinde Ulusal ve uluslararası ticari hava taşımacılığı lisansına sahip bir kuruluşuz .

Bu çerçevede, sahip olduğumuz Gulfstream G550 tipi uçağımız yetkili broker şirketlerinin talepleri ile onlarla yaptığımız anlaşmalar çerçevesinde yerli ve yabancı uçuşlara ücreti mukabilinde kiralanmaktadır.

Uçuşlarda ticari muhatabımız broker firmalarıdır. Uçuşlarımız, yerli ve uluslararası yetkili otoritelerin mevzuatları çerçevesinde gerekli izinler alınarak ve kontrolleri yapılmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.

Son günlerde ulusal medyada bahsedilen şirketimizce gerçekleştirilmiş, İstanbul- Moskova - Carakas - Moskova - Sabiha Gökçen uçuşunda muhatabımız broker şirket İstjet Havacılık Turizm ve Danışmanlık Hizm. Ltd Şti. Güneşli Bağcılar şirketidir. Söz konusu şirketle yapılan anlaşma kapsamında ücreti mukabilinde gerçekleştirilen yolcu taşımasında yolcular arasında Türk Vatandaşı bulunmamaktadır. Yolcuların muhatabı broker şirketidir. Yolcular Rusya federasyonu ve Venezüella vatandaşları olup resmi görevlilerdir. Karşılayıcı olarak ta Venezüella Ekonomi Bakanlığı ismi verilmiştir.

Söz konusu uçuşta gerekli tüm izin ve kontroller uluslararası ve ulusal mevzuatlar çerçevesinde ve ilgili kuruluşlar tarafından ifa edilmiştir.

Şirketimizin tahsil ettiği yolcu uçuş faturası dışında söz konusu yolcu taşımacılığıyla başkaca bir ilişkisi mevcut değildir.

Şirketimizce gerek söz konusu uçuşta ve gerekse gerçekleştirilen diğer uçuşlarda mevzuatlar çerçevesinde, gerekli tüm izinler alınmış ve de yetkili otoritelerce (sanctions list dahil) gerekli kontroller yapılmak suretiyle uçuşlar ifa edilmiştir. Şirketimizce muhatabımız olan aracı broker firmaları ile yapılmış sözleşmeler ve usulüne uygun faturalar karşılığı gerçekleştirilmiş olan yolcu taşıma faaliyetlerinde, herhangi bir usul, yasa, ulusal ve uluslararası mevzuata aykırılık mevzu bahis değildir.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız.

Annesini görenler inanamadı... Güzelliği hayran bıraktı
Annesini görenler inanamadı... Güzelliği hayran bıraktı
90'larda fırtına gibiydi... Son hali şaşırttı
90'larda fırtına gibiydi... Son hali şaşırttı
'Yok artık' dedirten rekor
'Yok artık' dedirten rekor
160 yaşında kadar yaşadı, 29 kez evlendi
160 yaşında kadar yaşadı, 29 kez evlendi
Rüyada yumurta görmek ne anlama gelir?
Rüyada yumurta görmek ne anlama gelir?
Metrobüste yangın paniği!
Metrobüste yangın paniği!
İmamoğlu, Vali Yavuz'a tazminat ödeyecek
İmamoğlu, Vali Yavuz'a tazminat ödeyecek
70 milyon dolarla açıldı
70 milyon dolarla açıldı