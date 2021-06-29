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Ciner Hava Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Savaş Ekler'in açıklaması:

Ciner Hava Taşımacılığı A.Ş. olarak, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nezdinde Ulusal ve uluslararası ticari hava taşımacılığı lisansına sahip bir kuruluşuz .

Bu çerçevede, sahip olduğumuz Gulfstream G550 tipi uçağımız yetkili broker şirketlerinin talepleri ile onlarla yaptığımız anlaşmalar çerçevesinde yerli ve yabancı uçuşlara ücreti mukabilinde kiralanmaktadır.

Uçuşlarda ticari muhatabımız broker firmalarıdır. Uçuşlarımız, yerli ve uluslararası yetkili otoritelerin mevzuatları çerçevesinde gerekli izinler alınarak ve kontrolleri yapılmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.

Son günlerde ulusal medyada bahsedilen şirketimizce gerçekleştirilmiş, İstanbul- Moskova - Carakas - Moskova - Sabiha Gökçen uçuşunda muhatabımız broker şirket İstjet Havacılık Turizm ve Danışmanlık Hizm. Ltd Şti. Güneşli Bağcılar şirketidir. Söz konusu şirketle yapılan anlaşma kapsamında ücreti mukabilinde gerçekleştirilen yolcu taşımasında yolcular arasında Türk Vatandaşı bulunmamaktadır. Yolcuların muhatabı broker şirketidir. Yolcular Rusya federasyonu ve Venezüella vatandaşları olup resmi görevlilerdir. Karşılayıcı olarak ta Venezüella Ekonomi Bakanlığı ismi verilmiştir.

Söz konusu uçuşta gerekli tüm izin ve kontroller uluslararası ve ulusal mevzuatlar çerçevesinde ve ilgili kuruluşlar tarafından ifa edilmiştir.

Şirketimizin tahsil ettiği yolcu uçuş faturası dışında söz konusu yolcu taşımacılığıyla başkaca bir ilişkisi mevcut değildir.

Şirketimizce gerek söz konusu uçuşta ve gerekse gerçekleştirilen diğer uçuşlarda mevzuatlar çerçevesinde, gerekli tüm izinler alınmış ve de yetkili otoritelerce (sanctions list dahil) gerekli kontroller yapılmak suretiyle uçuşlar ifa edilmiştir. Şirketimizce muhatabımız olan aracı broker firmaları ile yapılmış sözleşmeler ve usulüne uygun faturalar karşılığı gerçekleştirilmiş olan yolcu taşıma faaliyetlerinde, herhangi bir usul, yasa, ulusal ve uluslararası mevzuata aykırılık mevzu bahis değildir.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız.