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        Haberler Magazin Cindy Crawford'dan Richard Gere itirafı - Magazin haberleri

        Cindy Crawford'dan Richard Gere itirafı

        Podyum dünyasının efsane isimlerinden Cindy Crawford, dört yıl evli kaldığı ünlü oyuncu Richard Gere hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 17:32 Güncelleme: 22.09.2023 - 17:32
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        • 1

          Emekli manken Cindy Crawford, 1991 – 1995 arasında ünlü oyuncu Richard Gere ile evlilik yaşamıştı. Çift, ayrıldıklarından bu yana birbirleri hakkında sessiz kalmıştı.

        • 2

          Bu kuralı bozan Cindy Crawford, 'The Super Models' isimli belgeselde evliliğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        • 3

          Cindy Crawford, "Sanıyorum tanıştığımızda 22 yaşındaydım. O daha yaşlıydı, bu yüzden farklı bir çevreye girmiştim ve artık aynı moda şeyleri yapmıyordum" dedi.

        • 4

          Cindy Cindy Crawford, boşanmalarında mesafenin de önemli bir rol oynadığını söyledi.

          Emekli manken, "Birlikte yeterince zaman geçirmedik ve bundan eşit derecede sorumluyuz. Birbirimizi sadece bir gece görmek için Paris’ten Los Angeles’a uçmamızın yeterli olacağını düşündük ama değildi" ifadelerini kullandı.

        • 5

          Cindy Crawford, ilişkileri boyunca 'nasıl ünlü olunacağı' da dahil olmak üzere Richard Gere'dan çok şey öğrendiğini itiraf etti.

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