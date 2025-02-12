'Cinderella on Ice' İstanbul'a geliyor

İleri teknolojik efektler, şık kostümler ve göz alıcı sahne dekorlarıyla Dubai Opera’dan Sidney Opera’ya, Carnegie Hall’dan Royal Albert Hall’a kadar dünyanın en önemli salonlarında sergilenerek 2 milyondan fazla izleyiciye ulaşan Peter Pan on Ice ve Cinderella on Ice, dünyanın en prestijli dans topluluklarından biri kabul edilen Imperial Ice Stars tarafından sahnelenecek.

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J.M. Barrie’nin ünlü Peter Pan hikayesi ile yüzyıllardır anlatıla gelen Cinderella masalının buzda sahnelenen gösterileri Moneytolia ve AS Yatırım’ın destekleriyle, BWO Entertainment ve Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu iş birliğiyle sadece 32 gösteri için İstanbul Buz Adası’nda sahne alacak.

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Uluslararası standartlara sahip İstanbul Buz Adası’nda alt ve üst katlarda aynı anda hizmet verebilen iki ayrı buz pisti bulunuyor. Toplam 2 bin 400 kişilik tribünü bulunan ana sahada ulusal ve uluslararası spor müsabakaları, gösteri veya etkinlikler yapılırken, alt pist aynı anda serbest buz pateni ve antrenmanlar için kullanılabiliyor.

İstanbul Buz Adası’nda 30 Mart – 23 Nisan 2025 tarihleri arasında sahnelenecek olan Peter Pan on Ice ve Cinderella on Ice gösterilerinin biletlerine Vivie, Biletix, Passo, Bubilet ve Biletinial’dan ulaşılabilecek.