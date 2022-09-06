Çin’de deprem: En az 46 kişi hayatını kaybetti

Çin’de 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Devlet medyasına göre en az 46 kişi hayatını kaybetti.

Deprem dün yerel saatle 13:00’te, Siçuan eyaletinde, yerin 10 km. derinliğinde gerçekleşti.

Yerel basın, telekomünikasyon hatlarının hasar gördüğünü, bazı dağlık bölgelerde toprak kayması gerçekleştiğini aktardı.

Suçuan’ın başkenti Çengdu’da 21 milyon kişi, geçen haftadan beri Covid-19 vakaları nedeniyle sokağa çıkamıyor.

Depremin merkezi ise bu kentin 226 kilometre güneybatısında yer alıyordu.

500’den fazla kurtarma görevlisi, depremin merkezine yakın köylere gönderildi.

Çok sayıda işçi de yolları tamir etmek üzere görevlendirildi.

Çin’in depremlere alışkın eyaleti Siçuan’da Haziran ayında da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

2008’de eyaletinde kuzeybatısındaki Vençuan’da gerçekleşen 8 büyüklüğündeki deprem ise 70 bin kişinin yaşamına mal olmuştu.