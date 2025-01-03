Cinayeti kaydetmişlerdi, kırmızı bültenle aranıyor

İHA'nın haberine göre; Mersin Adliyesi 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanıklar Berkant Ö. ve Hasan K. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada adli kontrol şartı ile serbest kalan sanıklardan B.A. ise İstanbul Küçükçekmece 8. Ağır Ceza Mahkemesinden SEGBIS aracılığıyla yer aldı.

"GÖREVİ VERDİĞİNDE RUSYA'DA OLDUĞUNU BİLİYORDUM"

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Tutuksuz sanığın dinlenmesinin ardından mahkeme heyetinin söz verdiği tutuklu sanık Hasan K. ifadesinde, "O.Ç. bize bu görevi verdiğinde Rusya'da olduğunu biliyordum. O.Ç. ile tutuklandıktan sonra hiçbir görüşmemiz olmadı. O.Ç. bizi böylece ortada bıraktı. O.Ç. silahı bu numaradan alacaksınız diyerek numara attı. Bende whatsapp üzerinden aradım gittim aldım. Silahı bana veren kişi 30-35 yaslarındaydı" diyerek nerede teslim aldığını tarif etti. O.Ç.'nın önce 25 bin sonrasında ise 20 bin TL olmak üzere toplam 45 bin TL gönderdiğini de söyleyen zanlı, paraları şahsın amcası ve kuzeninin getirdiğini kaydetti.

REKLAM "O.Ç. BİZİ SATTI" Silahı kullanan Tutuklu sanık Berkant Ö. de cinayetten bir gün önce önce Hakan Turan'ın ayağına sıkmayı planladıklarını ancak arabadan başkası çıkınca vazgeçtiklerini ifade etti. Cinayetten sonra ise yurt dışına kaçacaklarını anlatan Berkant Ö., "Biz Iğdır'a geçtikten sonra O.Ç.'ye telefonla haber verecektik, Rusya'daydı, bizi kimin karşılayacağını söylemedi, isim vermedi, ben sizi aldıracağım dedi sadece. O.Ç. bizi sattı öyle görünüyor" diye konuştu.

Sanık ve taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti azmettirici olduğu iddia edilen sanık O.Ç. hakkında kırmızı bülten çıkarılarak yakalanması kararlaştırdı. Zanlılara silahı teslim eden kişinin bulunması için gerekli çalışmanın yapılması için kolluk kuvvetlerine talepte bulunan mahkemeye, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU? 29 Ocak 2024 tarihinde merkez Mezitli ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ithalat-ihracat işiyle uğraşan 34 yaşındaki Hakan Turan, oturduğu siteden çıkıp aracına doğru ilerlediği sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti. Cinayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kiralık araçla olay yerinden kaçan Hasan K. ve Berkant Ö.'yü Şanlıurfa'da yakalamıştı. Şüphelilerin üzerinden çıkan cep telefonunda, cinayet anını kaydettikleri ortaya çıkmıştı. Hasan K.'nin çektiği anlaşılan görüntülerde, Hakan Turan'ın siteden çıkıp otomobiline doğru ilerlerken Berkant Ö.'nün tabanca ile ateş ettiği anlar yer almıştı.

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