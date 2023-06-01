İHA

İstanbul'da sokağa hızlı şekilde giren bir araç sürücüsü, 1'i çocuk 3 kişiyi ezdi. İHA'da yer alan habere göre kan donduran kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken yaşananlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olay, dün saat 19.00 sıralarında Esenyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre Aygül İ. ve oğlu İsa İ., ev sahipleri Menzure K. ile birlikte sokakta yürüdüğü sırada sokağa hızlı bir şekilde giren hafif ticari aracın altında kalarak ezildi. Araç sürücüsü yayalara çarptıktan sonra park halindeki başka bir araca çarparak durabildi.

KAYIPLARA KARIŞTILAR Kaza sonrası araçtan inen sürücü, ezdiği yayaları görüp şok yaşarken kısa sürede sokaktaki vatandaşlar kalabalık oluşturdu. Ehliyetinin olmadığı söylenen sürücü ile birlikte arabanın içindeki kişiler aracı bırakarak kayıplara karışırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Menzure K. ve İsa İ.'nin hayati tehlikesi bulunmazken Aygül İ.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ederken yaşanan feci kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

"ARAÇTA TARTIŞTIKLARINI DÜŞÜNÜYORUZ" Kaza ile ilgili konuşan Can Eren, "Bir aracın içindeki şahıslar sokağın köşesinden hızla girerek komşularımız olan 3 kişinin üstlerine sürüp üçünü birden altına aldı. Araç içindeki şahısların kazadan önce tartıştığını düşünüyoruz. Kazadan sonra polisi ve ambulansı aradık, geldiler. Şahıslar ise kazadan sonra aracı bırakıp kaçtılar. Yaralanan 3 kişiden birinin durumu ise kritik" dedi.

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın