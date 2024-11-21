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        Haberler Gündem Güncel Cinayet dahil 25 suç kaydı olan 3 zanlı yakalandı | Son dakika haberleri

        Cinayet dahil 25 suç kaydı olan 3 zanlı yakalandı

        İstanbul Eyüpsultan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. 321 gram kokainin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan zanlılardan ikisinin 'Kasten öldürme' dahil toplan 25 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 13:13 Güncelleme: 21.11.2024 - 13:13
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        Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 19 Kasım Salı günü Esentepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın farklı dairelerine uyuşturucu operasyonu düzenledi.

        Operasyonda Ö.N. (27), Y.C.B. (31) ve M.E. (16) isimli 3 şüpheli yakalandı. Söz konusu adreste yapılan aramalarda, satışa hazır halde paketlenmiş 321,03 gram kokain maddesi, 2 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 110 fişek ve kartuş, 3 hassas terazi, balistik çelik yelek ve 14 bin 70 lira nakit para ele geçirildi.

        TUTUKLANDILAR

        Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler uyuşturucu madde ticareti ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        CİNAYET DAHİL 25 SUÇ KAYDI

        Şüpheliler hakkında yapılan kontrollerde Ö.N.'nin 'Kamu malına zarar vermek', Y.C.B.'nin ise 2 adet '6136 SKM' suçundan adli makamlarca arandığı, ayrıca 'uyuşturucu kullanmak', 'uyuşturucu ticareti yapmak', 'kasten öldürme', 'kasten yaralama', 'mala zarar verme', 'ruhsatsız silah', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'genel güvenliğin tehlikeye sokulması', 'yağma' gibi suçlardan toplam 25 kayıtları bulunduğu ortaya çıktı.

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        #istanbul
        #operasyon
        #uyuşturucu
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